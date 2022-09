421 zukünftige Offiziere der Luftwaffe beenden Lehrgang in Fürstenfeldbruck

Als Lehrgangsbester erhielt Philipp Hagn (rechts) einen Preis von Generalleutnant Ingo Gerhartz überreicht. © Eduard Wagner

Fürstenfeldbruck – Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Staatsminister Florian Herrmann, der Inspekteur Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz und der Kommandeur der Offizierschule der Luftwaffe, Brigadegeneral Stefan Scheibl schritten die Front der angetretenen 360 Offizieranwärter und 61 Offizieranwärterinnen ab.

Darunter waren auch elf Teilnehmer eines internationalen Kadettenaustauschs aus Frankreich und aus Ländern Afrikas sowie Asiens.



„Führen, Ausbilden und Erziehen sind die Kernaufgaben militärischer Vorgesetzter“

Scheibl machte deutlich, dass ein Offizier eine besondere Verantwortung gegenüber seinen Soldaten hat. „Führen, Ausbilden und Erziehen sind die Kernaufgaben militärischer Vorgesetzter“, erklärte er und hofft, dass die Offizierschule den Anwärtern mit diesem Lehrgang ein stabiles Fundament für die Offizierausbildung gelegt und einen „Werte-Kompass“ für ihr Handeln als Offizier in die Hand gegeben habe. „Aktuell erleben wir einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg mitten in Europa und sie werden Offiziere im klaren Verständnis, dass reaktionsschnelle und moderne Streitkräfte notwendig sind, um die Sicherheit Europas zu garantieren“, sagte der Generalleutnant Gerhartz.

Teil eines starken Teams

Er gab den zukünftigen Offizieren mit auf den Weg: „Ihr seid Teil eines starken Teams und die Menschen in der Luftwaffe sind noch entscheidender als das Sondervermögen, das Flugzeug F-35, bewaffnete Drohnen oder die Weichenstellungen zur Territorialen Flugkörperabwehr oder dem schweren Transporthubschrauber.“

Der Krieg in der Ukraine habe vieles verändert, so Staatsminister Herrmann. „Bis Anfang 2022 waren wir uns sicher, dass zumindest in Europa große konventionelle Kriege der Vergangenheit angehören. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben wir eine dramatisch veränderte Bedrohungslage“, sagte er.

