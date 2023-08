Kultur und Sprache näherbringen

Sozusagen „Deutsch Plus“: Die Zusatzangebote erleichtern das Erlernen der deutschen Sprache. © Brucker Forum

Fürstenfeldbruck – Im Rahmen der Zusatzangebote für die Teilnehmer der Deutschkurse des Brucker Forums hat die Kompetenzstelle Ehrenamt und Sprache mit Unterstützung der Sprachdozenten und dank der Kooperationspartner eine Reihe von Aktivitäten ins Leben gerufen.

Diese ergänzen den Deutschunterricht und machen ihn attraktiver. Finanziell gefördert wurden diese Zusatzmodule durch die Erzdiözese München und Freising. Die Koordinatorin der Sprachkurse, Carina Huamaní, erklärt die Intention hinter diesen Zusatzangeboten: „Eines unserer Ziele ist es, die gesellschaftliche Teilhabe der Teilnehmenden am landkreisweiten Kulturleben durch das Lernen mit allen Sinnen näherzubringen. Außerschulische Lernorte können sehr subjektive, emotionale und lebensnahe Lernerfahrungen ermöglichen und sich anregend und positiv auf das Lernen auswirken – etwa in einer neuen Handlungssituation in der Zielsprache zu interagieren und kommunizieren.“

Angefangen hat alles mit dem Besuch einer Fotografie- und Quiltausstellung in Gröbenzell. Auch wurden in Fürstenfeldbruck eine Museums- und eine Stadtführung in leichter Sprache angeboten. Hinzu kam eine Exkursion in den Olchinger Vogelpark. Die Teilnehmer, die vorwiegend aus Afghanistan, Syrien, der Ukraine und Eritrea kommen, können so ihre Deutschkenntnisse anwenden und ihren Wortschatz erweitern. Für den Herbst sind noch eine Kloster- und Stadtbüchereiführung in Fürstenfeldbruck und in Germering geplant.

