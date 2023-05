Zwei Jubiläen bei der Wasserwacht

Wasserwacht Olching und Mammendorf.jpg © BRK

Olching/Mammendorf – Ihr 30. und 50. Jubiläum feierten die beiden BRK Wasserwachten Mammendorf und Olching am Samstag - zunächst jeder für sich am eigenen See zusammen mit Besuchern und am Abend gemeinsam bei einem großen Festakt für geladene Gäste.

Tatendrang und Ideen für die Zukunft prägen die Helfer der beiden Ortsgruppen, die am Samstag gemeinsam ihr jeweiliges Jubiläum feierten. Wie in allen Ehrenämtern gehört dazu auch den Nachwuchs für die wichtigen Aufgaben zu begeistern. Aber nicht nur deshalb zeigten beide Ortsgruppen am Mammendorfer und Olchinger See, wie Wasserrettung im Jahr 2023 aussieht und vor allem, welche engen Freundschaften das Wasserwacht-Team zu einem so wichtigen Teil im Leben der Helfer machen. Es ging auch darum, den Interessierten bei der Gelegenheit Einblicke in das zu geben, was man als Badegast normalerweise nicht sieht.

Viele Gratulanten beim Festakt

Gemeinsam wurde am Abend in der Marthabräu-Festhalle in Fürstenfeldbruck mit einem Empfang und Festakt gefeiert. Zu diesem Meilenstein zu gratulieren hatten sich weder die Vorstände des BRK Kreisverbandes, der Olchinger Bürgermeister Andreas Magg, Dieter Deinert und Benjamin Miskowitsch noch er Landesvorsitzende der BRK Wasserwacht Bayern, Thomas Huber nehmen lassen. Miskowitsch, der selbst engagiertes ehrenamtlich aktives Mitglieder der Wasserwacht ist, sagt dazu: „Dienst bei der Wasserwacht ist ein Geben und Nehmen. Nicht ohne Grund hält eine ehrenamtliche Wasserwacht-Karriere, die nicht selten in der Jugend beginnt, ein ganzes Leben.

Wasserwacht entwickelte sich

In den Jahrzehnten hat sich auch im Auftritt der Wasserwacht einiges getan. Bis in die neunziger Jahre trugen die Helfer bei Wasserrettungseinsätzen orangene Overals mit denen sie, außer durch das Logo, nur schwer dem Roten Kreuz, dessen elemantarer Bestandteil sie sind, zuzuordnen waren. Heute ist die Wasserwacht im Einsatz einheitlich rot. Auch die Maskottchen haben sich über die Jahre geändert. Gab es früher eine sprechende Rettungsboje mit Armen und Beinen, die man aus „Baywatch“, dem Klassiker aus den neunziger Jahren kennt, und auch bei der Wasserwacht zum Einsatz kam, thronte bei der Feier in der Marthabräu Festhalle „Loti“, ein Axolotl.

