Zweites Klimafest mit Ständen, Musik, Führungen und Impulsvorträgen

Von: Claudia Becker

Zum zweiten Mal initiierte das Bündnis Zukunft Germering ein Klimafest vor der Stadthalle. Besucher konnten sich an den unterschiedlichsten Ständen informieren. © Claudia Becker

Germering – Um 10 Uhr fiel am Samstag, 17. Juni, der Startschuss zum zweiten Germeringer Klimafest. In lockerer Atmosphäre auf dem Stadthallenvorplatz, mit Musik im Hintergrund konnten sich die Germeringer an Ständen von Vereinen, Parteien oder Einzelhändlern informieren. Informieren vor allem darüber, was Germering und auch die Region bereits für den Klimaschutz leisten.

Aber auch der Spaß und die gute Laune dürfen nicht fehlen, denn wie hat Oberbürgermeister Andreas Haas festgestellt: „Wir feiern offensichtlich gerne in Germering.“ Und verwies damit gleich auf das kommende Stadtfest, welches vom 14. bis 16. Juli stattfinden wird. Mittlerweile eine Tradition, so der OB.

Und zu einer Traditionsveranstaltung könne auch das Klimafest werden. Ideen seien genügend vorhanden, an den Mitstreitern könne man aber noch arbeiten. Das erklären die beiden Initiatoren des Festes Stefanie Pockrandt-Gauderer und Michael Lorenz, ihres Zeichens die Vorstände des Bündnisses Zukunft Germering. „Wir machen die Arbeit gerne“, erklären die beiden, „wir brauchen aber noch mehr Menschen, die unterstützen.“ Das Klimafest diene vor allem der Vernetzung. Die Germeringer Bürger sollen sich unbürokratisch in einem gemütlichen Rahmen darüber informieren können, was die Stadt Germering, deren Vereine, Einzelhändler und Parteien bereits für den Klimaschutz leisten.

Wo man beispielsweise heimischen Honig kaufen kann, das erfuhren die Germeringer beim Stand von Martin Laubmeier und seiner Frau Heidemarie. Die Imkerei Honigtöpfchen bietet aber nicht einfach nur Germeringer Honig, der Imker hat seine Bienenvölker auch in den Nachbargemeinden stehen. „Da schmeckt man gleich den Unterschied, ob der Honig aus Gilching, Germering oder Aubing kommt“, erklärt Laubmeier. Das Honigtöpfchen produziert zudem komplett klimaneutral. „Die Imkerei läuft mit Bio-Strom, ich fahre mit einem Elektroauto“, sagt der Imker. Der Honig kann direkt an der Haustür gekauft werden und die Gläser gehen zur Wiederbefüllung zurück an die Laubmeiers. Seit 2016 produziert Laubmeier bereits Germeringer Honig. Da gab es bessere und schlechtere Jahre - 2023 liefe bisher jedoch sehr gut. Der viele Regen im Frühjahr habe den Blühpflanzen und damit den Bienen gutgetan, interessant werde es nun mit der Dürreperiode, so der Imker. Neben der Honigproduktion betreibt Laubmeier auch viel Aufklärungsarbeit. Er besucht Kindergärten und bringt den Kleinen die Welt der Bienen näher. „Wir wollen das Bewusstsein stärken und schon bei den Jüngsten auf das Thema aufmerksam machen“, sagt seine Frau Heidemarie, deren Vater bereits als Hobby-Imker aktiv war. „Außerdem kann man Patenschaften für die Bienen übernehmen oder Bienenvölker mieten“, meint Laubmeier. Der produzierte Honig wird dann separat abgefüllt und die Gläser können beispielsweise mit einem Firmenlogo bedruckt werden.

Beim benachbarten Stand der CSU springen den Besuchern gleich die vielen Blumen ins Auge. Ein eigens gegründetes Umwelt-Team hat sich im Vorfeld zusammengesetzt und Pflanzen herangezogen. Wer dann das Glücksrad gedreht hat und eine Schätzfrage zum Thema Umwelt und Klima in Germering richtig beantwortet hat, der durfte sich eine solche Pflanze für zu Hause aussuchen, so erklärten es die beiden Stadträtinnen Eva Kuchler und Sandra de Brecey. Gefragt wurde dabei unter anderem, wovon es mehr in Germering gibt: Nutztiere oder Hunde? Die privaten Tierliebhaber wird die Antwort kaum überraschen (- es sind die Hunde). Um die Regionalität vor Ort noch mehr zu unterstreichen, hat man eine Broschüre mit den heimischen Erzeugern angefertigt und an die Bürger verteilt.

Am Stand der Grünen luden Sophie Schuhmacher und David Kulbe dazu ein, Einkaufstaschen aus Leinen zu bedrucken. Der Fraktions-Pavillon fand sein Plätzchen in der Nähe der Germeringer Stadtkapelle. Diese war, eingekleidet in Hawaii-Hemden, zahlreich erschienen, um für die musikalische Untermalung an diesem Tag zu sorgen. Neben den vielen „Eyecatchern“ gab es also auch durchaus etwas auf die Ohren - teilweise zum Leidwesen der geführten Gespräche.

Den Durst löschen konnten die Festbesucher dann bei der SPD. Heiß genug war es an diesem Samstag. Gleichzeitig klärten Daniel Liebetruth und Christian Gruber über die hervorragende Qualität des Germeringer Trinkwassers auf. Um 14 Uhr gewährte Stadtwerke-Chef Roland Schmid dann noch einen genaueren Einblick.