Zwischen Maisach und Malching entsteht einer neuer Geh- und Radweg

Für sicheren Rad- und Fußverkehr: Der offizielle Spatenstich zeigt, dass es mit den Bauarbeiten los geht. © LRA FFB

Maisach/Malching - Die Gemeinde Maisach und der Landkreis Fürstenfeldbruck wollen einen Geh- und Radweg von Malching Richtung Maisach entlang der Kreisstraße FFB 8, sowie eine Überquerungshilfe südlich von Malching bauen.

Zudem soll parallel ein Teilausbau der Kreisstraße FFB 8 erfolgen. Mit den umfangreichen Bauarbeiten wird nun begonnen.

Von den Bauarbeiten ist der gesamte Bereich von der Dorfstraße in Malching bis zum Kreisverkehr am Ende der Frauenstraße in Maisach betroffen. Mit einem symbolischen Spatenstich leiteten Landrat Thomas Karmasin und der Baureferent des Landkreises Fürstenfeldbruck, Johann Wörle, gemeinsam mit Bürgermeister Hans Seidl den Baubeginn zwischen Maisach und Malching ein.



„Lückenschluss“ im Radverkehrsnetz

Momentan gibt es keine durchgängige Geh- und Radwegverbindung von Mammendorf nach Maisach. Der bestehende Geh- und Radweg endet an der Einmündung nach Lindach, ab welcher die Radfahrer die Kreisstraße FFB 8 benutzen müssen. Zur Verbesserung von Verkehrsverhältnissen und Verkehrssicherheit des Fuß- und Radverkehrs ist der Bau eines Geh- und Radweges nördlich der FFB 8 von Malching bis zum Kreisverkehr Maisach als „Lückenschluss“ an das bestehende Radverkehrsnetz vorgesehen.



Sichere Anbindung an Radweg Richtung Mammendorf

Der Geh- und Radweg wird vor allem als Verbindung zum Ortszentrum Maisach, wie Kindergarten, Schule, Gemeindeverwaltung, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen, genutzt. Er bindet am Baubeginn in Malching an die Straße mit dem Namen„Am Steinacker“an. An der Kreisstraße FFB 8 wird eine Überquerungshilfe zur sicheren Anbindung des Ortsteiles Malching an den bestehenden Geh- und Radweg Richtung Mammendorf geschaffen. Über diese Querungshilfe kann der von Mammendorf kommende Fuß- und Radverkehr verkehrssicher an den Weg angeschlossen werden. Am Bauende wird der Fahrbahnteiler am Kreisverkehr Maisach umgebaut, um eine sichere Überquerungsstelle zu schaffen. Der Geh- und Radweg schließt am Bauende an die Frauenstraße an, wo er von der Gemeinde Maisach fortgesetzt werden wird.Ab der Überquerungshilfe Malching bis zum Bauende am Kreisverkehr Maisach wird die Kreisstraße FFB 8 im Teilausbau ertüchtigt. Der gesamte Bereich entspricht nicht den heutigen Anforderungen.

Gemeinde musste Grund kaufen

Zur Durchführung der Maßnahme war umfangreicher Grunderwerb notwendig, welcher durch die Gemeinde Maisach realisiert worden ist. Die Baukosten des rund 1.410 Meter langen Geh- und Radweges werden voraussichtlich etwa 400.000 Euro betragen. Der Teilausbau der Kreisstraße FFB 8 inklusive der Errichtung der Überquerungshilfe wird rund 590.000 Euro kosten. Nicht enthalten sind Aufwendungen für Grunderwerb, Planung und Beleuchtung. Öffentliche Fördermittel wurden bei der Regierung von Oberbayern beantragt. Eine Bezuschussung für den Straßen- und Geh- sowie den Radwegebau wurde durch die Regierung von Oberbayern in Aussicht gestellt.

Straßensperrung während dem Umbau

Der Straßenabschnitt muss für die Zeit des Umbaus komplett gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt ab Maisach über die St 2054 Richtung Fürstenfeldbruck, die B2 Richtung Mammendorf und die Kreisstraße FFB 8 Richtung Malching. Von Malching nach Maisach erfolgt die Umleitung in entgegengesetzter Reihenfolge. Zusätzlich muss die Ausfahrt Richtung Norden des Kreisverkehrs FFB 1 / FFB 8 in den Pfingstferien für zwei Wochen gesperrt werden. Von Norden kommend ist eine Befahrung des Kreisverkehrs möglich. Die Umleitungsstrecke Richtung Norden erfolgt über die südliche Umgehungsstraße St 2054 über Gernlinden nach Maisach.

red