Zwischen Sicherheit und Naturschutz: Warum die Mahd der Amperdämme notwendig ist

Die Mahd der Amperdämme erzeugt jährlich Ärger. © Stadtwerke FFB

Fürstenfeldbruck – Sträucher, Gräser und Büsche an den Uferböschungen der Amper in Fürstenfeldbruck wurden wieder gemäht. Das gefällt nicht jedem Bürger. Schilder mit dem Verweis auf das Bienen-Begehren wurden als Protest aufgehängt. Doch die Mahd sei notwendig, so erklären es die Stadtwerke Fürstenfeldbruck, die sich um die Dämme kümmern muss.

„Um die Dammflächen jederzeit uneingeschränkt auf Beschädigungen kontrollieren zu können und somit die Vorgaben der technischen Gewässeraufsicht des Wasserwirtschaftsamtes zu erfüllen, ist die Mahd notwendig“, erklären die Stadtwerke in einer Stellungnahme. Es sei außerdem versucht worden, Blumenfelder an unkritischen Stellen beim Mähvorgang auszusparen.

Würden wir die Mahd nun weiter in den Herbst verschieben, so könnten wir drei bis vier Monate nicht kontrollieren.

„Wir haben uns bewusst für den Zeitraum Mitte bis Ende Juli entschieden. Dann ist die Hälfte der Vegetationszeit – die von März bis Oktober geht – bereits vorüber und somit die Blühphase vieler Pflanzen beendet“, erläutert Christian Wiegner, Bereichsleiter Technik bei den Stadtwerken Fürstenfeldbruck. „Zugleich ist der Pflanzenwuchs nun so hoch, dass wir keine direkte Sicht auf die Dämme haben. Eine Kontrolle ist somit sehr schwierig oder zum Teil unmöglich. Würden wir die Mahd nun weiter in den Herbst verschieben, so könnten wir drei bis vier Monate nicht kontrollieren. Es gibt keine Alternative als zu kürzen.“

Die Notwendigkeit der Mahd

Das Wurzelwerk von Weiden und anderen Sträuchern sei weitreichend und könne dadurch den Dammkörper durchziehen. Die Standsicherheit wäre gefährdet, wenn diese nicht zweimal im Jahr vollständig zurückgeschnitten werden würden. „Wir können verstehen, wenn einige Menschen unsere Mähpraxis nicht nachvollziehen können. Denn mit der Kürzung dieser werden auch andere Pflanzen abgeschnitten – nur unsere Verantwortung für den Gewässerunterhalt sowie Hochwasserschutz hat Vorrang“, erklärt Wiegner weiter. „In Absprache mit den verschiedenen Umweltverbänden haben wir bereits, unter hohem Kostenaufwand, die Mähart und Zyklen an deren Vorgaben angepasst, um die Artenvielfalt zu fördern. Im Weiteren versuchen wir blühende Pflanzen stehen zu lassen, um einen Kompromiss zwischen Insektenschutz und Dammsicherheit zu finden. Schlussendlich werden wir nicht allen Interessengruppen gerecht werden – dazu sind die Meinungen zu vielfältig.“

Die Notwendigkeit der Dämme

Die Dämme entlang der Amper erfüllen einen wesentlichen Zweck: Sie bieten Schutz vor Hochwasser und sind somit ein Garant vor Überschwemmungen sowie Schäden auf umliegenden Flächen. Zusätzlich dienen die Dämme als Haltebereich für das aufgestaute Wasser, um daraus regenerative Energie zu erzeugen. Als Betreiber der beiden Wasserkraftwerke in Fürstenfeldbruck und Schöngeising sind die Stadtwerke angehalten, die technischen Anforderungen an Betrieb und Unterhaltung von Dämmen zu erfüllen.

red