Busse fahren über Grünstreifen

Von: Fabian Dilger

Ein Regionalbus des MVV. © MVV

Der Gemeinderat ärgert sich über die Situation an der Ecke Brucker-/Kirchstraße. Genauer gesagt über die Mulde in der Grünfläche neben der Fahrbahn, in der nichts mehr wächst.

Landsberied – Das kommt vermutlich daher, dass Linienbusse beim Abbiegen in die Kirchstraße mit einem Reifen über die Grünfläche fahren. Nun wird eine Lösung gesucht.

Christoph Hainz (CSU/Wählerdorfgemeinschaft/WDG) schlug vor, eine kleine Hecke zu pflanzen. Johannes Bals (CSU/WDG) ergänzte: Auch ein kleiner Strauch oder Busch an der richtigen Stelle würde die unerwünschte Durchfahrt verhindern. Die Gemeinde solle das Busunternehmen darauf hinweisen, dass die Fahrzeuge die Straße nutzen müssen, fand Michael Hillmeier (CSU/WDG): „Die Kreuzung ist an sich groß genug, bei Gegenverkehr kann man ja halten.“ Auch das Stoppschild an der Stelle könnte ein Abkürzen über die Grünfläche verhindern – wenn es versetzt würde, sagte Hainz.

Nun möchte man sich an die Lösung herantasten. Zuerst soll das Schild versetzt werden. Falls das nicht möglich ist, soll ein Busch oder Strauch gepflanzt werden. Dann könnte neues Grün dafür sorgen, dass es auch in der Mulde wieder grünt. fd

