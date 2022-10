Der besondere Verein: Die Sparfüchse und ihr Geld-Kasten

Vorsitzender Sebastian Böhm am Sparkasten im Dorfwirt: Einmal pro Woche muss eingezahlt werden. © Strobl

Wenn sie Geld übrig haben, dann gehen die Mitglieder des Sparvereins „Trockene Kehle“ in den Landsberieder Dorfwirt und werfen Münzen und Scheine in den Sparkasten. Fast 100 Sparfüchse machen das so – mehr Fächer hat der Kasten nicht.

Landsberied – Zahltag ist am Jahresende. Dann bekommt jedes Mitglied des Sparvereins Landsberied das Geld ausbezahlt, das sich bis dahin in seinem Fach angesammelt hat. Abgezogen wird nur der jährliche Vereinsbeitrag von zehn Euro. Doch wie kommt man überhaupt auf die Idee, einen solchen Verein zu grünen? Zwei Landsberieder gingen die Sache vor 50 Jahren an. Es sollte ein Verein werden, den es sonst nirgendwo im Landkreis gibt. Herausgekommen ist der Sparverein „Trockene Kehle“. Der Zusatz hat übrigens keine besondere Bedeutung.

Schon im ersten Jahr wuchs man auf 19 Mitglieder an. Heute sind es 95. „Und wir sind im Moment voll“, sagt Vorsitzender Sebastian Böhm. Mehr Mitglieder kann man nicht aufnehmen, denn der Sparkasten hat nicht mehr Fächer.

Sebastian Böhm (36) ist seit 14 Jahren Mitglied des Vereins und seit fast einem Jahr Vorsitzender. „Wegen der Gemeinschaft“ ist er damals beigetreten. Dass man zudem über das Jahr Geld anspare, sei nur ein zusätzlicher positiver Aspekt. Zeichen der Mitglieder und des Vereins ist ein roter Würfel, erzählt der 36-Jährige und holt das Spielzeug aus seiner Tasche. Jedes Mitglied hat immer einen solchen Würfel dabei – hoffentlich. Denn, so Böhm: „Wer bei Treffen den Würfel nicht vorzeigen kann, muss Strafe zahlen.“ Eine um ein Vielfaches größere Version hängt übrigens in dem Saal, in dem der Verein feiert.

Doch der rote Würfel sei nicht nur das Maskottchen des Sparvereins, sondern besitze auch eine wichtige Aufgabe, erklärt Böhm: Die darauf eingravierte Nummer ist die Mitgliedsnummer des Sparers und die Nummer des Sparfaches, der im Dorfwirt hängt. Der Kasten wurde bei der Gründung des Vereins vor fünf Jahrzehnten von der Sparkasse gesponsert.

„Jedes Mal, wenn man sich beim Wirt mit Spezln trifft oder in der Gegend ist, kann man was in sein Fach einzahlen“, sagt Sebastian Böhm. Wichtig sei nur, dass wöchentlich eingezahlt wird. Mindestens fünf Euro. Bei der Jahresversammlung werden die Fächer gelehrt und jedes Mitglied bekommt sein über das Jahr angespartes Geld zurück.

Jeder entscheidet selbst, was er mit seinem Betrag macht. „Ich nutze das Geld meist, um Geschenke zu kaufen und vielleicht einen Ausflug mit der Familie zu machen“, erzählt Böhm. Vor allem am Jahresende freue man sich über einen Extragroschen. Mit dem Jahresbeitrag der Mitglieder wird übrigens das Schweinshaxn-Essen am Jahresende bezahlt. „Da stimmen wir dann auch ab, wo es bei unserem nächsten Ausflug hingehe“, sagt der 36-Jährige. Denn einmal im Jahr wird gemeinsam ein Ausflug gemacht. (Christina Strobl)

