100 Jahre jung: Ein Landsberieder feiert Geburtstag

Albert Wunder (3.v.r.) mit seinen Gratulanten (v.l.) Albert Wunder junior (Sohn), Vize-Bürgermeister Hubert Ficker, Franz Marx (Veteranen), Alexander Grill (Obst- und Gartenbauverein) und Bruno Lorber (Veteranen). © Weber

In einem Alter, das nicht viele erreichen, steht Albert Wunder noch immer fest im Leben. Er kümmert sich nicht nur um sich selbst, sondern pflegt auch seine Lebensgefährtin – und das mit 100 Jahren.

Landsberied – Diesen besonderen Geburtstag hat der gebürtige Landsberieder nun gefeiert.

„Ohne Medikamente kann man eben auch alt werden“, sagt Wunder und grinst. Sein Alter sieht man dem 100-Jährigen nicht an. Er strahlt noch immer Lebensfreude und Tatkraft aus – und die hat er auch. „Ich will meine Frau nicht ins Altenheim bringen oder bei Pflegern unterbringen“, erzählt Wunder. Deshalb kümmere er sich um sie – und zwar in Maisach. Denn dort lebt die zweite große Liebe in seinem Leben. Doch so ganz wollte der Landsberieder seine Heimatgemeinde nicht verlassen. „Wir sind immer eine Woche in Landsberied, dann fahren wir wieder nach Maisach“, erklärt er.

Mit Pflege hat der 100-Jährige Erfahrung. Als seine erste Frau eine schwere Krankheit bekam, pflegte er sie, bis sie Ende der 1980er-Jahre starb. „Kennengelernt habe ich sie an Silvester beim Tanzen im Augustiner in München“, erinnert Wunder sich. 1967 wurde geheiratet, das Paar bekam zwei Söhne.

Wie fast alle Männer seiner Generation musste Wunder in den Krieg ziehen. „Eigentlich war ich bei der Marine, aber die haben uns für die Artillerie in Norddeutschland eingesetzt“, erzählt er. Erst gegen Ende des Krieges mussten sie mit dem Schiff nach Norwegen ausrücken, jedoch nur wenige Male. „Wir haben eigentlich kaum etwas mitbekommen vom richtigen Krieg“, sagt er.

Neue Liebe und neues Hobby

Nach dem Ende des Dritten Reichs arbeitete Wunder erst bei einem Bauern. Danach war er bis zu seiner Rente 1985 bei verschiedenen Arbeitgebern in München beschäftigt. „Allgemein hatte ich eigentlich immer eine schöne Arbeit“, zieht der 100-Jährige Bilanz.

Seine jetzige Lebensgefährtin lernte Wunder ein paar Jahre nach dem Tod seiner ersten Frau kennen. Das Leben war wieder schön – und Wunder erlebte seinen zweiten Frühling. Gemeinsam gingen sie zu Tanzabenden der Maisacher und Brucker Arbeiterwohlfahrt. Und auch Ausflüge machten sie gerne und oft mit.

Durch seine neue Liebe entwickelte der Landsberieder über die Jahre hinweg auch noch ein neues Hobby – neben seinem Garten: das Kochen. „Eigentlich mache ich alles Mögliche“, erzählt Albert Wunder. Fleisch komme bei ihm aber nur selten auf den Tisch. Abwechslung solle es sein, so der 100-Jährige. Mal Rohrnudeln, mal Käsespätzle oder auch einen Nudelauflauf. „Und ab und zu backe ich auch einen Zopf zum Kaffee.“ chr/es

