Großprojekte Kinderhaus und Dorfplatz - Haushalt für Landsberied ist „grundsolide“

Von: Fabian Dilger

Der Haushalt 2022 in Landsberied steht. Der Finanzreferent bezeichnete ihn als „grundsolide“. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der Landsberieder Gemeinderat hat den Haushalt 2022 verabschiedet. Das Gremium hofft auf stabile Gewerbesteuereinnahmen.

Landsberied – Finanzreferent Helmut Hoffmann (FW/Einigkeit) sagte im Gemeinderat zum Landsberieder Etat für 2022: Der Plan sei „grundsolide. Wir haben ordentlich gewirtschaftet.“ Auch wenn niemand wisse, was die Zukunft bringe. Pandemie und Krieg hätten zuletzt gezeigt, wie schnell sich alles ändern könne.

Unter diesen Vorzeichen hatte Robert Furtmeier, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mammendorf, die Gewerbesteuereinnahmen mit 480 000 Euro vorsichtig angesetzt. Hoffmann sagte, er hoffe, dass die örtlichen Betriebe krisenfest bleiben.

Die heuer anstehenden Großprojekte sind der Bau der Krippenräume am Kinderhaus und der Umbau des Dorfplatzes am Kriegerdenkmal. 200 000 Euro sind fürs Kinderhaus eingeplant. Das sei der Preis für eine wachsende Gemeinde, sagte Hoffmann: „Unsere Kinder sind teuer, unsere Umlagen steigen, das muss man auch ins Kalkül ziehen.“

Bürgermeisterin Andrea Schweitzer (FW/Einigkeit) fragte den Kämmerer nach staatlichen Zuschüssen für die neue Krippengruppe. Er sagte, er rechne mit 35 Prozent der Gesamtsumme.

200 000 Euro sind auch für die Umgestaltung des Dorfplatzes und den Bau der MVV-Mobilitätsstation vorgesehen. Die Bushaltestelle wird barrierefrei umgestaltet. Die Mobilitätsstation aber wird erst dann gebaut, wenn die Zuschusslage klar ist.

Der Haushalt Landsberied in Zahlen Der vom Gemeinderat verabschiedete Etat für 2022 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 4,2 Millionen Euro. Viel geht ein bei der Einkommensteuerbeteiligung (1,39 Millionen Euro), der Gewerbesteuer (480 000 Euro) und der Grundsteuer B (134 000 Euro). Die größten Ausgaben sind die Kreisumlage (995 000 Euro), die VG-Umlage (319 000 Euro) und die Ausgaben für das Kinderhaus (342 000 Euro). Aus ihren Rücklagen entnimmt die Gemeinde 1,26 Millionen Euro, am Ende des Jahres sollen dann noch 2,41 Millionen Euro übrig bleiben. Landsberied baut dieses Jahr 50 000 Euro Schulden ab, Ende 2022 soll der Schuldenstand 325 000 Euro betragen.

An den Schulverband in Jesenwang, wo die Landsberieder Kinder zur Grundschule gehen, fließen 92 000 Euro an Umlage. Damit wird die Sanierung des Gebäudes und die Digitalisierung der Klassenzimmer mitfinanziert.

Für die nächsten Jahre sind in der Finanzplanung Mittel für die Erschließung der Gemeindegrundstücke im neuen Baugebiet an der Flurstraße vorgesehen. Natürlich kommen bei dieser Position aber auch Einnahmen herein – wenn Flächen zur Bebauung verkauft werden. Die angesetzten Zahlen seien aber vorläufig, betonte Furtmeier: „Sie hängen davon ab, wie viele Grundstücke zu welchen Beträgen an Einheimische veräußert werden.“

Weitere Nachrichten aus Landsberied lesen Sie auf Merkur.de/Landsberied.