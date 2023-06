Mit Weiher und Holzdeck: Hier entsteht eine Ortsmitte für Landsberied

Von: Helga Zagermann

Bürgermeisterin Andrea Schweitzer mit Plan auf der Baustelle, im Hintergrund der leere Dorfweiher. Dort, wo die beiden Bauarbeiter stehen, ist das Holzdeck am Wasser geplant. © Weber

Seit einem Monat und noch bis Ende des Jahres sind der Dorfweiher in Landsberied und die östliche Schloßbergstraße eine Großbaustelle.

Landsberied – Hier entsteht ein schöner Platz für alle Bürger – weil man so etwas in Landsberied noch nicht hat. Zudem will man wieder Wasser im Weiher haben und den Standort fürs Dorffest sichern.

Die Anwohner der Schloßbergstraße haben „zwei harte Wochen hinter sich“, sagt Bürgermeisterin Andrea Schweitzer (FW/Einigkeit). Denn mittlerweile laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren: Die Straße ist komplett aufgerissen, Baufahrzeuge fahren ein und aus, die anliegenden Privatgrundstücke sind nur noch zu Fuß zu erreichen. Das wird auch noch einige Monate so bleiben. Daher ist die Rathauschefin froh, dass die Anwohner „sehr verständnisvoll“ sind. Sogar am vergangenen Mittwoch, als plötzlich das Wasser weg war. Bei den Bauarbeiten war eine Leitung beschädigt worden. Schnell war aber alles repariert.

Großprojekt

Es ist ein Großprojekt, das die Bürgermeisterin, der Gemeinderat und ein Generalunternehmer aus dem Landkreis vorantreiben: Im Rahmen einer einfachen Dorferneuerung wird der Dorfweiher, genannt Oberlacha, neu modelliert, das Umfeld zu einem Platz mit Aufenthalts-charakter umgestaltet, die Schloßbergstraße im Abschnitt von Weiher und Platz gepflastert. Es ist das größte Projekt seit dem Bau der Dorfwirtschaft – und ein genauso wichtiges.

Denn obwohl Landsberied nie eine offizielle Dorfmitte hatte – der Bereich um die Oberlacha ist seit Jahrzehnten genau das. Der Weiher ist vor mindestens 100 Jahren angelegt worden. Zumindest kennt ihn ein 96-jähriger Anwohner schon immer. Schweitzer ist als Kind im Winter auf dem Weiher Schlittschuh gefahren, das Dorffest des Burschenvereins findet seit den 1980er-Jahren an der Oberlacha statt. Und zwar extra an diesem Platz, weil seit dem ersten Fest die im Landkreis legendäre Weiher-Bar über das Wasser gebaut wird.

Doch in den vergangenen Jahren hatte der Weiher immer mehr Wasser verloren. Einiges wurde dagegen unternommen. Nichts half.

Neu modelliert

Doch Landsberied hängt an der Oberlacha. Daher wird der Weiher nun komplett neu modelliert und abgedichtet. Im hinteren Bereich, wo das Wasser tiefer ist, wird das Ufer intensiv bepflanzt. Vorne, an der Schloßbergstraße, sind eine Treppe nach unten zu einer flachen Wasserzone und ein Holzdeck geplant. Hier kann man sitzen, Kinder können am Rand des Wassers spielen. Ein offizieller Wasserspielplatz ist die Oberlacha aber nicht. Dann hätte es einen Zaun gebraucht und weitere Vorsichtsmaßnahmen. Der Platz um die schöne große Eiche und der Straßenabschnitt werden gepflastert.

Die Kosten

Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Gerade wird am Weiher gearbeitet. Parallel könnten Straßenabschnitte von Osten her gepflastert werden. Vielleicht geht man die Straße aber auch erst an, wenn der Weiher fertig ist. Vorher wird, weil ohnehin Baustelle ist, die 60 Jahre alte Wasserleitung unter der Straße erneuert. Ende des Jahres soll alles fertig sein.

Das Geld für das Projekt – 1,097 Millionen Euro, plus Planungskosten von rund 200 000 Euro – hatte die Gemeinde angespart. Zudem gibt es 545 000 Euro an staatlichen Zuschüssen.

Das Landsberieder Dorffest am ersten Freitag im August wird dieses Jahr ausnahmsweise auf einer Wiese am Ortsrand gefeiert. 2024 dann auf dem neuen Platz. Die Weiher-Bar gibt es auch künftig. Sie kann, das ist schon genauestens geplant, an das neue Holzdeck angedockt werden.

