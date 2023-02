Jugendtreff mit guter Resonanz gestartet

Von: Helga Zagermann

In kleinen Orten ist es oft schwierig, einen Jugendtreff zu etablieren. In Landsberied wurde nun aber ein Versuch gestartet – und im Moment ist das Interesse der Heranwachsenden vorhanden. Zudem sind in Landberied alle Voraussetzungen gut.

Landsberied – Seit ein paar Wochen treffen sich interessierte Jugendliche samstags im Jugendraum an der Turnhalle. Ansprechen will man Fünft- bis Zehntklässler. Meist geht es um 16 Uhr los, mal ist bis 19, mal bis 20 Uhr geöffnet, berichtete Michael Bals, Jugendreferent im Gemeinderat. Er hatte die Sache in die Hand genommen, nachdem bei einer Jungbürgerversammlung der Wunsch nach einem Jugendtreff aufgekommen war.

Gute Resonanz

In der Folge taten sich fünf, sechs Jungs zusammen und suchten mit Bals nach Möglichkeiten. Und die sind in Landsberied durchaus vorhanden. Denn die Räume der früheren Sportgaststätte (die vor dem Bau des Dorfwirts genutzt wurde) stehen leer. Zuletzt hatten sich dort Jugendliche vor etwa zehn Jahren getroffen, so Bals. „Seitdem ist nichts mehr los.“ Der frühere Gastraum gehört der Gemeinde, hat Tageslicht, Fluchtwege sind vorhanden – was will man mehr? Also fand dort Ende Januar erstmals probeweise ein Jugendtreff statt, zu dem rund 20 Heranwachsende kamen.

Von der Resonanz ist Bals begeistert, er will sich nun bis Sommer die weitere Entwicklung ansehen. Man werde auch weiter Werbung machen für das neue Angebot, in sozialen Netzwerken, im gemeindlichen Bürgerbrief und auch beim FC Landsberied: „Weil ich beim FC Vorsitzender bin, kenne ich viele Kinder, Jugendliche und Eltern.“ Im Verein habe man rund 250 Mitglieder im Bereich U18. Weil Bals zudem in Landsberied aufgewachsen und mit 37 Jahren der Zielgruppe noch nicht so fern ist, sind die Voraussetzungen gut. Seine Kinder – die Zwillinge sind sechs Jahre alt, seine Tochter ist drei – sind zwar zu jung für den Jugendtreff. Aber Bals Neffe ist mit von der Partie.

Im Jugendraum gibt es einen Billardtisch, Gesellschaftsspiele, eine Dartscheibe und eine kleine Küche. Für eine vorhandene Tischtennisplatte wurden neue Schläger, Bälle und ein Netz gekauft. Das sei erst einmal ausreichend. Sollte sich zeigen, dass das Angebot dauerhaft gut angenommen wird, könne man den Raum nächstes Jahr „ein bisschen aufhübschen“. Das müsse man dann entscheiden, der Gemeinderat sei bisher und werde auch künftig über die Entwicklung informiert.

Aufsicht von Woche zu Woche geregelt

Nun müsse sich zeigen, ob in den nächsten Monaten vermehrt die Zehn- bis Zwölfjährigen kommen oder ob sich die Altersstruktur eher bei 14/15 Jahren einpendelt. Davon macht Bals auch abhängig, wie die Aufsicht geregelt wird. Derzeit gibt es Absprachen von Woche zu Woche, Eltern sperren den Raum auf und wieder zu – und schauen zwischendurch rein, ob alles in Ordnung ist. Dauerhaft will natürlich kein Schüler immer seine Eltern im Jugendraum dabei haben. „Und wenn ich mich als Jugendreferent reinsetze oder Frau Bürgermeisterin Schweitzer, dann haben die Jugendlichen wenig Lust“, sagt Bals. Daher wird ein Ehrenamtlicher gesucht, der sich vorstellen kann, den Jugendtreff zu betreuen. Im Idealfall sollte die Aufsichtsperson 18 Jahre alt sein. Bals kann sich aber nach Ausbildung durch den Kreisjugendring auch jüngere Ehrenamtliche vorstellen. Ideal, aber auch keine Voraussetzung, wären Erfahrungen in der Jugend- oder Vereinsarbeit.

Einstweilen koordiniert Michael Bals den Jugendtreff – mit der Hilfe von Eltern.

