Landsberied: Ansturm auf sozialen Wohnraum

Der Gemeinderat hat die Mietverträge für das Gemeindehaus in Babenried abgeschlossen.

Landsberied – Für die fünf Wohnungen – die kleinste hat 37 Quadratmeter, die größte 75 Quadratmeter – gab es 17 Bewerbungen, sagte Bürgermeisterin Andrea Schweitzer (FW/Einigkeit). Von den Interessenten habe jeder einen Bezug zur Gemeinde, sagte sie – entweder, weil er selbst am Ort wohne oder dort Familie habe.

Die Mieter müssen pro Quadratmeter acht Euro bezahlen. Diesen Preis hatte der Gemeinderat in Absprache mit dem Wohnungsamt im Landratsamt festgelegt. Die ersten Mieter sollen am 1. Mai einziehen. Die Gemeinde hatte beim Träger des Landsberieder Kindergartens angefragt, ob dieser Wohnungen für seine Mitarbeiter anmieten wolle. Die Fortschritt GmbH habe aber abgewunken, so Schweitzer.

Zur Zukunft sagt die Rathauschefin: Die Frage, ob die Gemeinde in Babenried ein zweites Gebäude errichtet, so wie ursprünglich angedacht, müsse nach der Kommunalwahl vom neuen Gemeinderat beantwortet werden. fd