Diese Bienen- und Blumenweide wächst und wächst

Diese Bienen- und Blumenweide in Babenried (Gemeinde Landsberied) wächst und wächst: 2019 war sie rund 4500 Quadratmeter groß, heuer sind es schon 11 000 Quadratmeter.

Landsberied - Gestartet hat das Projekt Gaby Felbinger-Schneider – aus Liebe zur Natur. Sie lebt mit ihrem Mann Walter Schneider in einem Haus am Rand der Wiese. So kam die Idee auf, etwas für den Artenschutz zu tun. Gaby Felbinger-Schneider sprach mit dem Landwirt, der das Feld bewirtschaftet. Sie warb bei Freunden und Nachbarn in Babenried darum, sich zu beteiligen.

Von Haus zu Haus

2019 wurde eine einjährige Mischung angesät, schließlich wusste niemand, wie gut das Projekt läuft. Doch es lief. Der Landwirt fragte, wie es 2020 weitergehen soll – und so ging Felbinger-Schneider wieder von Haus zu Haus. Am Ende hatte sie Zusagen für insgesamt 9000 Quadratmeter. Und ein Nachbar fragte bei der Gemeinde an, woraufhin der Gemeinderat sich an 2000 Quadratmetern beteiligte.

Heuer sind es also 11 000 Quadratmeter. Ziel ist, in den kommenden Jahren das komplette Feld mit seinen rund 40 000 Quadratmetern als Blumen- und Bienenweide zu nutzen. Dafür werden Mitstreiter gesucht. Interessenten sollen sich im Spätherbst melden: per E-Mail an gaby@schneider-bau-gmbh.de. Wer sich engagieren will, zahlt 25 Euro pro 100 Quadratmeter und Jahr. Das Geld geht an den Landwirt. Damit es die Kunden der Wiese nicht so weit haben, werden demnächst noch Bienenstöcke für zwei Völker aufgestellt.