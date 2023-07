Dorffest steigt mit improvisierter Weiherbar

Wegen Baustelle im Ort

Das Landsberieder Dorffest ist legendär. Vor allem wegen der Weiherbar, die von den Burschen nur für das Fest über den Dorfweiher gebaut wird. Weil derzeit rund um den Weiher Baustelle ist, muss heuer improvisiert werden. Das Fest findet auf einer Wiese am Ortsausgang statt – mit einer Bar ohne Weiher.

Landsberied – Zum 37. Mal findet dieses Jahr das Landsberieder Dorffest statt. Gefeiert wird am Freitag, 4. August. Und zwar an einem neuen Veranstaltungsort: auf einer Wiese an der Bahnhofsstraße am Ortsausgang in Richtung Schöngeising. Dort stellen die Burschen ein großes Festzelt auf. Sie hoffen, dass Landsberieder und Auswärtige mit dem neuen Ort nicht fremdeln – die Burschen setzen auf viele Besucher.

Besucher sollen sich überraschen lassen

Und die werden dann auch eine Weiherbar zu sehen bekommen – wenn auch eine ohne Wasser darunter. Denn die von den Burschen eigens erdachte Konstruktion wird auch dieses Jahr zum Einsatz kommen, es gibt also eine improvisierte Weiherbar. Wie genau diese dann aussieht, davon sollen sich die Dorffest-Besucher überraschen lassen.

Dass in Landsberied Baustelle ist, weil dort ein Dorfzentrum entsteht, hat aber auch Vorteile: Auf der Wiese am Ortsausgang ist viel mehr Platz für ein Fest. Neben dem

Zelt ist daher ein Biergarten geplant. Dort gibt’s dann auch Biergartenessen: Gegrilltes, Obazda und Currywurst mit Pommes, außerdem Eis von der Eisdiele Da Neli. Und die Getränke? „Auch am neuen Standort servieren wir natürlich unser Spezialgetränk, die Schneemass“, berichtet Alexander Schilling von der Burschenschaft Landsberied. In diesem Jahr gibt es außerdem eine eigene Bar für Aperol, Lillet, Weinschorle und Hugo.

Los geht’s am 4. August um 20 Uhr

„Wir wünschen uns, dass das Wetter in diesem Jahr besser ist als im letzten und wir alle trotz anderem Standort ein schönes Dorffest feiern können“, sagt Schilling.

Beginn ist um 20 Uhr. Es spielt die Wiesnband Sauwuid. Die Bars öffnen um 22 Uhr, hier legt ein DJ auf. Der Eintritt kostet neun Euro.

Für die Anreise mit dem Auto steht ein großer Parkplatz bereit. Die Bushaltestelle Landsberied ist 500 Meter vom Festort entfernt.

