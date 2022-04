Dorfweiher: Umbau nur mit Förderung

Von: Fabian Dilger

Der Bereich um die Oberlacha soll neu gestaltet werden. Wichtig dabei ist, dass der Weiher sein Wasser dauerhaft hält und man sich am Rand aufhalten kann. © Weber

Die Dorferneuerung am Weiher Oberlacha in Landsberied ist fertig geplant und beschlossen. Jetzt fehlt nur noch die Zusage für die Fördergelder, damit man mit dem 1,2 Millionen Euro teuren Projekt beginnen kann.

Landsberied – Voraussichtlich wird am Dorfweiher erst im nächsten Jahr gebaut. Derzeit wartet die Gemeinde noch auf die Antwort des Amtes für ländliche Entwicklung (ALE). Dieses betreut und begleitet Dorferneuerungen in Bayern und bewilligt die Fördergelder. Der Gemeinderat beschloss deswegen, dass die Oberlacha nur neu gestaltet wird, wenn das ALE das Vorhaben bezuschusst.

Zuschüsse in Aussicht gestellt

Ende vergangenen Jahres hatte das Amt signalisiert, dass die derzeitige Planung keine Utopie ist und Zuschüsse von 50 bis 60 Prozent der Bruttokosten möglich seien. Privatpersonen, die im Umgriff der Fläche der Dorferneuerung wohnen, können ebenfalls Anträge für Umbauten an ihren Grundstücken stellen. Sollten keine Fördermittel bewilligt werden, dann müsse man noch mal überlegen, was man mache, sagte Bürgermeisterin Andrea Schweitzer (FW/Einigkeit).

Derzeit sind für alle Maßnahmen knapp 1,2 Millionen Euro brutto an Baukosten geplant. Der Dorfweiher soll damit so umgestaltet werden, dass er sein Wasser dauerhaft hält und man sich am Weiherrand aufhalten kann. Dafür wird der Grund des Weihers mit einer Folie ausgekleidet und mit Lehm abgedeckt. Die nördliche Ufermauer wird entfernt und durch Sitzquader ersetzt. Am östlichen Ufer Richtung Dorfplatz ist ein Holzdeck eingeplant, mit flachem Wasser am Ufer, in das Trittsteine eingesetzt werden.

Geeignet fürs Dorffest

Der Dorfplatz soll nach dem Umbau weiterhin multifunktional und gut nutzbar sein, zum Beispiel für das Dorffest des Burschenvereins. Die Eiche in der Mitte und die Bäume rundherum sollen als grüne Insel stehen bleiben. Der gesamte Platz und ein Teil der Schlossbergstraße wird mit Granit gepflastert.

„Wir mussten für das Förderverfahren Stellungnahmen des Landratsamtes einholen“, erklärte Schweitzer. Die Behörde machte zum Beispiel darauf aufmerksam, dass beim Umbau das Bundesnaturschutzgesetz eingehalten werden muss. Deswegen sucht die Gemeinde derzeit nach einem Biologen, der untersucht, welche Tierarten im Weiher leben.

Auch die Weide im östlichen Bereich des Weihers, die gefällt werden soll, muss auf Nisthöhlen untersucht werden. Die Kosten für diese Gutachten und die Planung sind nicht in den Baukosten enthalten und kommen noch einmal oben drauf.

