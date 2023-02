Riesen Ansturm in Landsberied - alle wollen zum Weiberfasching

Endlich wieder Weiberfasching: Anja Sammer, Alex Ziefreund, Miriam Härtling und Franzi Meschgang stoßen auf die Party in Landsberied an.

Später durften die Männer dazu

Nach zwei Jahren Pause stieg im Landsberieder Dorfwirt endlich wieder ein Weiberfasching. Der Ansturm war riesig. Zu späterer Stunde durften dann auch noch die Männer rein – und mitfeiern.

Landsberied – Knapp 230 Personen waren der Einladung des FC Landsberied zum Weiberfasching gefolgt. Der Abend war ein voller Erfolg. Alte und junge Gäste feierten im Saal des Dorfwirts bis in die frühen Morgenstunden.

Die Freundinnen Michaela Meschgang, Claudia Schäfer, Caro Ganz, Audrey Lapper und Angela Pettinger genossen die gute Stimmung. „Es macht einfach immer wieder wahnsinnig viel Spaß, hier zu sein, sich zu verkleiden und die gute Stimmung zu genießen“, schwärmte Michaela. Auch ihre Begleiterinnen waren begeistert. „Der Weiberfasching Landsberied ist einfach immer wieder etwas ganz Besonderes“, sagt Caro Ganz.

+ In Feierlaune (v.l.): Audrey Lapper, Claudia Schäfer, Caro Ganz, Michaela Meschgang und Angela Pettinger. © Weber

An Programm war einiges geboten. So gaben zwei Tanzgruppen einen Ausschnitt aus ihrem Programm zum Besten. Zunächst hatte das Männerballett aus Olching einen Auftritt. Unter dem Motto „Die Piraten sind los“ zeigten die Männer, was sie tänzerisch draufhaben. Anschließend zog die Jesenwanger Tanzgruppe die Besucher in den Bann. Das Publikum war begeistert.

Die Besucher des Faschingsballes setzten sich mit ihren zahlreichen kreativen Verkleidungen in Szene. So sah man unter anderem Blumentöpfe, M&Ms, Footballspieler und einen Teebeutel. Die Gäste hatten sich einiges für ihre Kostüme überlegt. Schließlich wurden die besten drei Verkleidungen ausgezeichnet. Von der Jury gewählt worden sind eine Gruppe von Zirkusdirektoren, Popcorns und Amors Helferlein.

+ Für Stimmung sorgte auch der Auftritt des Olchinger Männerballetts unter dem Motto „Die Piraten sind los“. © Weber

Auch Anja Sammer, Franzi Meschgang, Alex Ziefreund und Miriam Härtling hatten eine Riesengaudi. Für Anja war es der erste Weiberfasching in Landsberied. Sie war begeistert: „Die Stimmung hier ist wirklich toll. Es macht einfach Spaß, hier zu sein und zu tanzen“ Franzi genoss die Zeit beim Dorfwirt: „Wir haben den Fasching die letzten zwei Jahre sehr vermisst. Umso schöner ist es, endlich wieder feiern zu können.“ Und auch Alex und Miriam waren froh, nach der Zwangspause wieder Fasching feiern zu können. „Er ist uns schon sehr abgegangen. Die Bälle und Umzüge sind immer schön mitzuerleben. Einfach eine richtig tolle Zeit im Jahr“, sagt Alex.

Ab 20.30 Uhr wurde schließlich den Männern Einlass gewährt. Auch diese erschienen zahlreich. Raphael Schweitzer gefiel es wie jedes Jahr gut. „Der Weiberfasching macht einfach jedes Jahr aufs Neue wahnsinnig viel Spaß. Es ist einfach eine coole Stimmung und Atmosphäre“, sagte der 22-Jährige aus Landsberied. „Außerdem trifft man hier auf Bekannte aus dem Ort und Umland. Das ist auch immer sehr schön, mit Freunden und Bekannten zu feiern.“ Antonia Plamann