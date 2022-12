Der Schnee reicht aus: Ski-Lift in Landsberied öffnet am Freitag

Am Skilift in Landsberied herrscht wieder Betrieb (Archiv-Foto)

Landkreis FFB

Der Skilift am Filzberg in Landsberied nimmt seinen Betrieb auf. Start ist am Freitagnachmittag

Landsberied - „Wir eröffnen heute um 14 Uhr unseren Mipm-Lift in Landsberied“, teilt der Ski-Club Fürstenfeldbruck am Freitag in Facebook mit. „Schneebericht vom 16. Dezember, 9 Uhr: Es schneit und wir haben gestern die Liftspur präpariert. Und es schaut gut aus“, hatte es vorher schon auf der Homepage des Clubs geheißen. Geöffnet ist der Lift demnach Montag bis Freitag 14 bis 16 Uhr und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr.

Die früheren Betreiber hatten nach dem milden und weitgehend schneelosen Winter 2019/2020 die Anlage am Filzberg verlassen. Die Gemeinde Landsberied startete dann im Tagblatt einen Aufruf, um neue Betreiber für den Lift zu suchen. So wurde man im Skiclub FFB auf das Thema aufmerksam.

Der Skiclub war der einzige Interessent, der sich gemeldet hatte, erklärte Landsberieds Bürgermeisterin Andrea Schweitzer (FW/Einigkeit) damals. Ein paar Jahre Pause und dann wieder aufbauen, das ginge nicht. „Es ist nur noch Bestandsschutz“, sagte Schweitzer. Sprich, weil der Skilift schon seit Jahrzehnten so steht, darf er so weitermachen wie bisher. Einmal abgebaut, wären die Genehmigungen der Behörden erloschen. Die Gemeinde verpachtet das technische Gerät des Skilifts an den Skiclub und pachtet auch weiterhin die Wiese, auf der der Skihang liegt. Dafür investierte die Gemeinde insgesamt 6000 Euro in die Elektrik und ein neues Seil. Der Skiclub Fürstenfeldbruck erhält Hilfe vom Mammendorfer Institut für Physik und Medizin.

Der Seil-Umlauf-Lift mit Einzelbügeln steht in Landsberied am Filzberg und kann laut Skiclub mit Skiern und Snowboards benutzt werden. Die Hanglage ist für Anfänger geeignet, kann aber auch zum Techniktraining genutzt werden. Für alle, die den Lift selbständig nutzen können, kostet eine 2,5 Stunden-Karte werktags bzw. eine 3-Stunden-Karte am Wochenende jeweils 5.- Euro. Sonderkonditionen gibts für Mitglieder des Ski-Clubs und des Sponsors MIPM.

