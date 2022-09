Landsberied investiert in schönere Ortsmitte

Von: Helga Zagermann

Der Dorfweiher „Oberlacha“ verliert seit Jahren Wasser. Nun wird er neu gestaltet. © Archiv Peter Weber

Jetzt ist es offiziell: In Landsberied startet die Dorferneuerung.

Landsberied – Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, den Dorfweiher „Oberlacha“, das Umfeld und den angrenzenden Abschnitt der Schlossbergstraße neu gestalten zu lassen. In die Ortsmitte werden rund 1,3 Millionen Euro investiert.

Die Pläne zur Dorferneuerung, die seit Anfang 2020 geschmiedet werden, sollen umgesetzt werden. Da war sich der Gemeinderat einig. Bürgermeisterin Andrea Schweitzer (FW Einigkeit) freute sich am Tag nach dem finalen Beschluss besonders über dessen Einstimmigkeit: „Ja, es ist ein großer Brocken an Geld. Aber das ist es uns wert.“ Der Gemeinderat habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Lange sei geplant und überlegt worden. Und bald entstehe ein „hoffentlich schöner Platz“. Die Dorferneuerung sei wohl eine der größten Investitionen der Gemeinde in die Infrastruktur seit dem Bau des Dorfwirts.

Zuschüsse

Die Rathauschefin wollte aber auch nicht verhehlen, dass man Stand heute mit den Problemen durch Krieg, Corona- und Energiekrise wohl nicht in ein solches Projekt einsteigen würde. Doch damals, beim Start des Projekts, sei die politische und die finanzielle Situation eine andere gewesen. Und jetzt habe es geheißen: die Dorferneuerung durchziehen – oder lassen. Wenn man das Projekt verschoben oder stark gekürzt hätte, wären die Zuschüsse weg gewesen.

Und so hat man sich entschieden, rund 1,3 Millionen Euro für eine schöne Ortsmitte in die Hand zu nehmen. Denn das fehle Landsberied im Vergleich zu den meisten Nachbargemeinden, so Schweitzer. Der Zuschussbescheid liegt bereits vor: Die Kommune erhält 545 000 Euro. Gerechnet hatte man mit rund 730 000 Euro. Aber es habe einige pauschale Kürzungen gegeben, berichtet die Bürgermeisterin. Inhaltlich sei jedoch nichts kritisiert worden. Die Kürzungen seien laut Amt für Ländliche Entwicklung (ALE), das die Dorferneuerung für die Gemeinde abwickelt, alle in Ordnung. Obwohl es weniger Förderung gibt, stehe der Gemeinderat zu der Investition.

Wie berichtet, wird der Dorfweiher, der seit Jahren nicht dicht ist, neu gestaltet. Sein Umfeld soll mit Grün, Sitzgelegenheiten und einem Holzdeck attraktiver werden. Die Schlossbergstraße auf Höhe des Weihers erhält aus Gründen der Optik (dörflicher Charakter) ein Pflaster. Das dient auch zum Teil der Verkehrsberuhigung. Insgesamt soll ein Platz entstehen, der zum Verweilen einlädt.

Rücklagen

Eingeplant im Haushalt ist bisher rund eine Million Euro. Doch man habe genug Rücklagen, versichert Schweitzer. Noch heuer sollen die Arbeiten ausgeschrieben werden, damit sie im Frühjahr 2023 starten können. Denn im Juli 2024 muss alles fertig sein, sonst gibt es keine Zuschüsse.

Aufgrund des Naturschutzgesetzes muss der Weiher – er wird neu modelliert – im Winter beziehungsweise spätestens im März abgelassen und komplett geräumt werden. Dann könnten die Bauarbeiten starten, falls man bis dahin Firmen gefunden hat, die den Auftrag zu den geschätzten Kosten erledigen.

Vor der Ausschreibung wird noch mit dem ALE geklärt, wo die Gemeinde, falls alles teurer wird, kleine Kürzungen vornehmen könnte, ohne die Zuschüsse zu gefährden. So wären etwa Holz- statt Granitbänke denkbar.

