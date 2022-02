Kinderhaus braucht zweite Krippengruppe

Von: Fabian Dilger

Landsberied braucht mehr Kita-Plätze. © Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Das Kinderhaus in Landsberied braucht eine weitere Krippengruppe. Dafür werden nun zwei Räume im Haus umgebaut, die dafür vorgehalten worden waren.

Landsberied – Im Dezember hatte Bürgermeisterin Andrea Schweitzer (FW/Einigkeit) einen Anruf von der Kinderhausleitung bekommen: Für das neue Krippenjahr 2022/23 waren 18 Voranmeldungen eingegangen, in der einen Krippengruppe gibt es aber nur zwölf Plätze. Daraufhin fragte die Gemeinde bei allen Eltern von Kleinkindern in Landsberied nach ihrem Bedarf. Inzwischen steht fest: Es bräuchte 24 Krippenplätze. „Es gibt nur eine Alternative: Wir bauen eine weitere Krippengruppe“, sagte Schweitzer im Gemeinderat, der den Umbau beschloss.

Räume vorhanden

Beim Neubau am Grünberg im Jahr 2014 hatte man vorausgedacht: So gibt es zwei Räume im Untergeschoss, die nun zur Krippengruppe werden. Aber es ist viel zu tun: Erst ist ein Statik- und ein Brandschutzgutachten nötig, dann müssen die Zimmer so hergerichtet werden, dass sie als Gruppen- und Schlafraum taugen. Garderobe und Sanitäranlagen sind neu zu bauen, Möbel zu kaufen. Der Gemeinderat beauftragte deswegen einstimmig ein Architekturbüro mit der Planung und einer Kostenschätzung.

Ob die zweite Krippengruppe schon im Herbst in Betrieb gehen kann, ist fraglich. „Bis zum September wäre sehr sportlich“, meinte Schweitzer dazu. Für die Zwischenzeit müsse der Träger „Fortschritt“ mit den Eltern sprechen: Vielleicht werden manche Betreuungsplätze erst später im Herbst gebraucht.

Wie schnell alles fertig ist, hängt auch von der Baugenehmigung ab, die vom Landratsamt erteilt werden muss. Ab einer Bausumme von 100 000 Euro gibt es Fördergelder. Diese Marke werde man wohl reißen, sagte Schweitzer. Hans Märkl (Grüne) wünschte sich von den Architekten eine realistische Kostenschätzung, um nicht hinterher eine Überraschung zu erleben.

Und das Personal?

Bernhard Förg (FW/Einigkeit) fragte nach dem zusätzlichen Personal für die neue Gruppe. Das sei Sache des Trägers, so Schweitzer. Der ist in diesem Fall die gemeinnützige GmbH FortSchritt, Schweitzer fügte hinzu, sie habe von anderen Kommunen Unerfreuliches gehört: Dort waren Krippen gebaut, konnten aber nicht eröffnen, weil Personal fehlte.

Seit Anfang 2021 leitet Ronja Richter das Kinderhaus „Grünbergzwerge“ in Landsberied. Sie ist Erzieherin, Heilerziehungspflegerin und auf Krippenpädagogik spezialisiert – und wird nun die Erweiterung koordinieren.

