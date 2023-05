Bis zu 15 Prozent Steigerung: Betreuung im Kinderhaus wird teurer

Von: Andreas Daschner

In Landsberied wird die Betreuung der Kinder teurer. © dpa

Eltern, die ihre Kinder im Landsberieder Kinderhaus betreuen lassen, müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Gebühren für die Krippe steigen um zehn, für den Kindergarten um 15 Prozent.

Landsberied - „Es gibt hohe Kostensteigerungen – nicht zuletzt durch die neuen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst“, so Vize-Bürgermeister Hubert Ficker (CSU) zum Tagblatt. „Diese Mehrkosten müssen wir zumindest zum Teil an die Eltern weitergeben.“ Der Träger hatte für die Krippe eine Steigerung um rund zehn Prozent vorgeschlagen, was vom Gemeinderat mehrheitlich abgesegnet wurde.

Das bedeutet, dass Eltern zum Beispiel bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von 25 Stunden nun 240 statt 215 Euro bezahlen müssen. In der höchsten Buchungskategorie – 45 Wochenstunden – geht es etwas moderater zu. Hier steigt der Beitrag von 360 auf 380 Euro.

Sogar bis 30 Prozent mehr gefordert

Nicht einig waren sich Träger und Gemeinderatsmitglieder bei den Kindergartengebühren. Der Vorschlag von Fortschritt hätte eine Steigerung von 20 bis 30 Prozent mit sich gebracht – je nach Buchungskategorie. Im Gremium war man sich einig, dass das in Zeiten von explodierenden Energiekosten und Inflation zu viel Belastung für die Eltern ist.

Das Gremium einigte sich auf eine Erhöhung um rund 15 Prozent. Bei einer Betreuungszeit von 35 Wochenstunden bedeutet dies zum Beispiel eine Anhebung von 130 auf 150 Euro – nicht wie vom Träger Fortschritt gefordert auf 160 Euro. Maximal müssen Eltern von Kindergartenkindern künftig 170 Euro berappen. Dafür werden die Kinder in der Woche 45 Stunden lang betreut. Fortschritt hatte in dieser Kategorie eine Erhöhung auf 180 Euro beantragt. Bislang lag der Höchstbetrag bei 150 Euro.

Trotz der Erhöhung betont Ficker, dass die Gebühren in Landsberied nicht exorbitant hoch seien. „Im Vergleich mit den Einrichtungen in der Region liegen wir mit den Beträgen im Mittelfeld“, sagt der Vize-Rathauschef.

