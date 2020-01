Kita-Defizit im Rahmen

Mit einem Defizit von gut 50 350 Euro rechnet Träger „Fortschritt“ heuer beim Kinderhaus.

Landsberied – Laut Trägervertrag muss die Gemeinde 50 000 Euro davon übernehmen – auf diesen Maximalbetrag hatte der Gemeinderat die Defizitübernahme gedeckelt. „Jetzt sieht man, dass das die richtige Entscheidung war“, sagte Bürgermeisterin Andrea Schweitzer (FW/Einigkeit) im Gemeinderat.

Ob das Defizit in dieser Höhe auch eintritt, sei noch nicht abzusehen. Denn Vergleiche zum Vorjahresergebnis sind laut Schweitzer noch nicht möglich. 2019 – das erste komplette Jahr, in dem das vorher gemeindliche Kinderhaus unter dem neuen Träger in Betrieb war – sei noch nicht abgerechnet. Unter anderem sei aber von höheren Personalkosten auszugehen. „2019 gab es noch Personalprobleme“, sagte Schweitzer. „Jetzt sind es mehr Mitarbeiter und damit auch höhere Kosten.“ Der Gemeinderat segnete den Haushaltsplan mit 12:1 Stimmen ab. ad