Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - mit Hubschrauber in Klinik

Von: Thomas Steinhardt

Rettungshubschrauber im Einsatz (Symbolbild) © IMAGO/Marius Bulling

Ein Fahrradfahrer (68) ist am Donnerstag in der Früh bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Landsberied - Zu dem Unfall kam es am Donnerstag in der Früh um 7.25 Uhr auf der Staatsstraße 2054 auf Höhe Landsberied. Der 68-jährige Brucker wollte die Staatsstraße von Landsberied in Richtung Eitelsried (Gemeinde Mammendorf) mit seinem Pedelec queren, wie die Polizei berichtet.

Aus bislang unbekannten Gründen fuhr er auf die Straße, obwohl gerade mehrere Fahrzeuge diese in Richtung Fürstenfeldbruck befuhren. Dabei wurde der Pedelec-Fahrer frontal vom BMW eines 35-Jährigen aus Untermeitingen bei Augsburg erfasst. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt, er musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. An den Fahrzeugen entstand nach einer Schätzung der Polizei Sachschaden in Höhe von rund 8800 Euro.

