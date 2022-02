Solarstrom aus der Kiesgrube: Rentiert sich das?

Von: Fabian Dilger

Die gemeindliche Kiesgrube in Landsberied. Dort könnte künftig Sonnenstrom erzeugt werden. © Weber

Pläne, in der gemeindlichen Kiesgrube in Landsberied einen Solarpark zu errichten, gibt es schon seit Längerem. Nun werden Experten ins Boot geholt. Sie sollen klären, ob ein solches Vorhaben überhaupt sinnvoll wäre.

Landsberied – Eine Meinung zu Solarstrom in der Kiesgrube hat die Gemeinde bereits. „Wir haben das mit jemandem, der Freiflächen-Photovoltaikanlagen errichtet, besprochen“, sagte Bürgermeisterin Andrea Schweitzer (FW/Einigkeit) im Gemeinderat. Derzeit sei die Fläche aus wirtschaftlichen Gründen für dieses Unternehmen aber zu klein. Von wem die Aussage kam, konnte Schweitzer in der öffentlichen Sitzung nicht sagen.

Auch Biotope für Pflanzen und Tiere

Umweltreferent Florian Wolf (Grüne) würde aber gerne andere Betreibermodelle prüfen lassen – und zwar mithilfe von Experten des Forschungsprojekts Eule der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. So wäre zum Beispiel ein Betrieb durch die Bürger, durch die Gemeinde selbst oder mit ihrer Beteiligung möglich.

Die Fläche soll nicht nur mit Solar-Modulen zugebaut werden. Es gehe darum, Biotope für Pflanzen und Tiere zu schaffen, so Wolf. Die bestehenden Gehölze an der Kiesgrube würden dabei zum Beispiel erhalten. Die Experten von Eule (Evaluierungssystem für eine umweltfreundliche und landschaftsverträgliche Energiewende) würden eine wirtschaftliche Analyse, Betreibermodelle und mögliche Fördergelder in dieser Machbarkeitsstudie überprüfen. Dafür sollen 6000 Euro bereitgestellt werden. „Wenn die Wirtschaftsanalyse ergibt, die Fläche ist zu klein, dann gibt man gar nicht die ganze Summe aus“, sagte Wolf.

Man habe schon die Aussage, die Fläche sei nicht wirtschaftlich, argumentierte Hubert Ficker (CSU/WDG). Er war dagegen 6000 Euro für die Expertenmeinung auszugeben. „Ich würde mich mit dem Thema dann befassen, wenn eine Möglichkeit besteht, das umzusetzen.“

Unter fünf bis sechs Hektar Fläche brauche man gar nicht erst anfangen, meinte auch Helmut Hoffmann (FW/Einigkeit), der an dieser Stelle auch lieber den Haushalt schonen wollte.

„Wir wollen alle klimaneutral werden. Es gibt mittlerweile viele kleinere Freiflächenanlagen, wenn die sich nicht rentieren würden, dann würden sie es nicht machen“, entgegnete Hans Märkl (Grüne). Bürgermeisterin Andrea Schweitzer war ebenfalls für eine Beauftragung der Hochschule: „Wir wissen es einfach nicht, wir spekulieren ja nur. Deswegen würde ich schon darum werben, dass die Machbarkeitsstudie gemacht wird.“ Mit sechs zu vier Stimmen gab der Gemeinderat diese letztlich in Auftrag.

Keine Förderung mehr für private Anlagen

An anderer Stelle gibt die Gemeinde aber erst einmal kein Geld mehr für den Solarstrom aus. In den vergangenen beiden Jahren wurden private Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher gefördert. Insgesamt 30 000 Euro hatte der Gemeinderat dafür bereitgestellt, jetzt ist die Summe ausgeschöpft.

Mit sechs zu vier Stimmen beschloss der Gemeinderat, keine weitere Förderung aufzulegen. Die übrigen Antragsteller, die nach Aufbrauchen des Geldes eingereicht haben, bekommen ebenso keine Unterstützung mehr.

Erst ein Drittel der Fläche aufgefüllt

Gute 24 000 Quadratmeter Freifläche hat die gemeindeeigene Kiesgrube. Seit Mitte der 1990er-Jahre wird sie ausgebeutet und wieder verfüllt. Stand jetzt ist erst ein Drittel der Fläche wieder aufgefüllt. Bis das gesamte Areal ebener Boden ist, auf dem etwas aufgestellt werden kann, dauert es nach derzeitiger Planung bis 2036. Die Gemeinde hat eine Nachnutzung als Solarpark in der Bauleitplanung grundsätzlich beschlossen. fd

