Skate-Anlage vorerst vom Tisch

Von: Fabian Dilger

Sport in einem Skaterpark. © Beispielfoto: JRO

In Landsberied wird vorerst keine Skate-Anlage gebaut. Der Gemeinderat sieht derzeit keinen großen Bedarf seitens der Jugend. Bei einer Umfrage hatten sich nur wenige künftige Nutzer gemeldet.

Landsberied – Der Gemeinderat hat den Bau einer Anlage für den Rollsport und Skater zurückgestellt. Zwar hatten sich vor einem Jahr Kinder und Jugendliche eine solche Attraktion per Antrag an die Kommune gewünscht. Und Jugendreferent Michael Bals (CSU/WDG) sowie Vereinsreferent Bernhard Förg (FW/Einigkeit) hatten mit den Heranwachsenden nach Standorten gesucht. Doch dann gab es noch eine Umfrage unter den Kindern und Jugendlichen – und die Ergebnisse waren ernüchternd, so Bals: „Ich dachte, dass da viel mehr pro Skateranlage kommt.“ Er stellte die Ergebnisse im Gemeinderat vor.

135 Landsberieder von zehn bis 18 Jahren waren angeschrieben worden. 64 meldeten sich zurück, 26 davon wünschen sich eine Skate-Anlage und würden sie regelmäßig nutzen. Er wolle das Ergebnis nicht kleinreden, so Bals. Doch man müsse auch die Kosten der Anlage sehen: Der Bau würde rund 40 000 Euro kosten. Komplett streichen will der Referent das Thema aber nicht. Er will mit der Jugend im Gespräch bleiben – die Nachfrage nach einer Skate-Anlage könne ja zukünftig größer werden.

„Es ist sehr schwierig, es geht um relativ viel Geld“, sagte Bürgermeisterin Andrea Schweitzer (FW/Einigkeit) zu den geschätzten Kosten. Wenn die Gemeinde Vereine mit Zuschüssen fördere, erreiche man wohl mehr Heranwachsende.

