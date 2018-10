Sein Ziel sind weniger Lebensmittelabfälle

Gewinner des Bundesumweltwettbewerbes

Ein Drittel der deutschen Lebensmittelproduktion wandert jährlich in die Tonne. Viel zu viel, meint Jakob Schmidbauer (19). In seiner Seminararbeit hat der Landsberieder Vorschläge erarbeitet, wie man Lebensmittelabfälle in der Gastronomie reduzieren kann – mit Erfolg.