Mit Einheimischenmodell: Verkaufsstart für Bau-Grundstücke

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

In Landsberied entsteht in Baugebiet (Beispielfoto) © picture alliance / dpa

Im Baugebiet „Erweiterung Flurstraße“ in Landsberied können demnächst die ersten Grundstücke erworben werden.

Landsberied – Der Gemeinderat hat beschlossen, dort neun der 18 Flächen im kommunalen Besitz zu verkaufen – vier davon als vergünstigte Baugrundstücke im Rahmen eines Einheimischenmodells.

Der Quadratmeterpreis im Rahmen des Einheimischenmodells beträgt 695 Euro. Die anderen fünf Grundstücke werden für 920 Euro auf dem freien Markt angeboten. Im Preis sind die Erschließungskosten enthalten. Als Kapitalanlage taugen die Grundstücke im freien Verkauf übrigens nicht: Der Käufer muss dort am Ende zwar nicht selbst wohnen, allerdings muss die Fläche in einer gewissen Zeit bebaut werden.



(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Grundstücke im Einheimischenmodell werden nach einem Kriterienkatalog vergeben, der sich nach den aktuellen EU-Vorgaben richtet. Es gibt zum Beispiel für Kinder, Behinderungen oder Pflegegrade Punkte. Interessieren sich für ein Grundstück mehrere Bewerber, kommt ein ähnlicher Punktekatalog zum Einsatz, der den Gemeinderatsmitgliedern als Orientierungshilfe für die Vergabe dient.



In der gleichen Sitzung hat das Gremium außerdem über die künftige Beleuchtung im Neubaugebiet beraten. In einer früheren Sitzung waren hochmoderne LED-Leuchten durchgefallen. Stattdessen werden nun Straßenlaternen errichtet, wie sie bereits an anderen Stellen im Gemeindegebiet verbaut wurden. Die Kosten für 14 Leuchten: knapp 45 000 Euro. ad

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.