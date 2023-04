Sie starten nun als Hauswirtschafterinnen durch

Von: Dieter Metzler

Teilen

Freuen sich über den erfolgreichen Abschluss (v.l.): BBV-Kreisobmann Matthias Heitmair, stellvertretende Schulleiterin Margit Maier, Christina Vetterl, Patricia Müller, Theresa Scharte, Anja Einberger, Antonia Ackermann, Lisa Maier, Franziska Mair, stellvertretender Landrat Michael Schanderl, Kreisbäuerin Karin Sepp und VlF-Vorsitzende Veronika Strobl. © dieter metzler

16 Studierende der Brucker Landwirtschaftsschule haben beim Dorfwirt in Landsberied ihren Abschluss als Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung gefeiert.

Landsberied – Nach einer Schulzeit in Teilzeitform von 18 Monaten erhielten die Absolventinnen aus den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Dachau, Landsberg und Starnberg von der stellvertretenden Schulleiterin Margit Maier ihre Zeugnisse.

Zu den Besten zählten Sabine Stumbaum (Starnberg) und Kerstin Lachmayr (Landsberg) mit der Note 1,1. Die Note 1,2 erzielten Patricia Müller, Theresa Scharte und Christina Vetterl (alle aus Fürstenfeldbruck) sowie Michaela Großmann-Neuhäusler (Dachau).

Glücklich vollendet

„Man feiere nur, was glücklich vollendet ist“, zitierte Schulleiter Franz-Josef Mayer Goethe. Er sei sich sehr sicher, dass die Absolventinnen mit dieser Ausbildung allerbeste Voraussetzungen für ihren weiteren Lebensweg haben, sei es im Beruf oder in der Familie.

Der Brucker Vize-Landrat Michael Schanderl gratulierte den Absolventinnen zu einem modernen, chancenreichen und zukunftssicheren Beruf. „Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Ressourcenschutz und zu einer nachhaltigen Gesellschaft.“ Und auch Kreisbäuerin Karin Sepp sagte: „Ihnen stehen viele Türen offen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Als Radltour ließ die stellvertretende Schulleiterin die 18-monatige Schulzeit Revue passieren. Dabei schilderte Maier den vielen Ehrengästen, darunter Landtagsabgeordneter Hans Friedl (FW) und der ehemalige Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Reinhold Bocklet (CSU), wie die 16 Studierenden neben ihrem Beruf und ihrer Familie die Studienzeit gemeistert haben.

Bunte Gruppe

Aus einer „bunten Gruppe“ aus verschiedensten Berufen und mit einem Durchschnittsalter von 34 Jahren habe sich eine verschworene Gemeinschaft entwickelt, so Maier. „Ihr seid jetzt alle fit, um das erworbene Know-how sowohl in Haus und Familie, als auch in hauswirtschaftlichen Arbeitsfeldern umzusetzen.“

Bevor es ernst wurde und die Zeugnisse verteilt wurden, sorgte der Auftritt von Lisa Riedmair, Franziska Oßwald, Samantha Fay Krug und Carolin Papst für Heiterkeit. Sie „derbleckten“ die Lehrerschaft kräftig.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.