Sirene soll künftig am Spielplatz heulen

In Landsberied wechselt der Standort der zweiten Feuerwehrsirene (Symbolbild)

Landsberied

von Fabian Dilger

Im Ort wechselt der Standort der zweiten Feuerwehrsirene. In Zukunft soll in Landsberied vom Spielplatz in der Flurstraße ein 14 Meter hoher Mast Alarm schlagen.