Fast alle fahren schneller als erlaubt

Von: Fabian Dilger

In der Grünbergstraße in Landsberied sind gut die Hälfte aller Autofahrer schneller unterwegs als mit Tempo 30. Zumindest in der Woche im November 2021, als dort eine Messanlage aufgestellt war.

Landsberied – Das berichtete Bürgermeisterin Andrea Schweitzer (FW/Einigkeit) im Gemeinderat. Sie wollte auch darüber informieren, was die Messungen in der Römerstraße ergeben haben. Aber: „Wir haben bis heute nicht die Messanlage aus Mammendorf erhalten.“

Ihre Idee war deswegen, eine eigene mobile Anlage für Landsberied anzuschaffen, mit Display und Geschwindigkeitsanzeige. Damit könne man Fahrer in den 30er-Zonen in Grünberg-, Römer- und Hauptstraße auf ihr Tempo hinweisen. „Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit den Anlagen am Ortseingang“, sagte sie. An der Brucker Straße steht die Anlage seit 15 Jahren.

Das mobile Gerät würde rund 3300 Euro kosten. Die Auswertung der Daten würde das Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf übernehmen. Der Gemeinderat stimmte deswegen einstimmig dafür, die mobile Messanlage zu bestellen. fd