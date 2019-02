Trauer um den langjährigen Dorfwirt von Landsberied

Alles verlieren, aufstehen, von vorne anfangen – das war eine Erfahrung, die Christian Brings in jungen Jahren mehr als einmal machen musste.

Landsberied – Denn er gehörte einer Generation an, die die schrecklichen Folgen dessen zu spüren bekamen, was er stets als „nationalsozialistischen Schwachsinn“ bezeichnen sollte.

Als drittes Kind einer Bauernfamilie wurde Christian Brings 1928 in der Nähe von Düsseldorf geboren. Die Lebenswege schienen vorgezeichnet – der ältere der beiden Söhne sollte den Hof übernehmen, der jüngere wurde aufs Gymnasium geschickt, um später Tierarzt zu werden. Doch das Jahr 1943 setzte allen Plänen ein Ende. Der Hof brannte nach einem Luftangriff ab, der Bruder fiel bei Kiew. Die Mutter erholte sich von diesen Schicksalsschlägen nie. Kurz nach Kriegsende war Christian Brings Halbwaise. Er verließ die Schule, um die heimische Landwirtschaft wieder aufzubauen. 1956 folgte die Hochzeit mit seiner großen Liebe Käthe, bald darauf wurde der erste der beiden Söhne des Paares geboren. Die Welt war in Ordnung, doch das sollte sich ändern.

Neue Existenz aufgebaut

Ein Braunkohlefund auf dem Land der Brings führte dazu, dass die Familie enteignet wurde und sich anderswo eine neue Existenz aufbauen musste. Die Wahl fiel auf Landsberied. Christian und Käthe Brings kauften den Hollingerhof samt der Gaststätte „Alter Wirt“ und bauten diese zum Mittelpunkt des Dorflebens aus. Hochzeiten, Versammlungen, Stammtische, Faschingsbälle, Kegel- und Schießabende im neu errichteten Schützenheim – allen Veranstaltungen boten die Wirtsleute mit der charmanten rheinländischen Sprachfärbung den passenden Rahmen. Es gab sogar einen Mittagstisch, was in der damaligen Zeit eher unüblich war. Um eine Familie mit mittlerweile zwei Kindern zu ernähren, reichten die Einnahmen allerdings nicht. Christian Brings übernahm Schichtarbeit auf dem Brucker Fliegerhorst, denn die Landwirtschaft hatte er aufgrund eines Hüftleidens aufgeben müssen.

In sieben Vereinen

In seiner Freizeit engagierte er sich in sieben Vereinen, darunter die Feuerwehr, die Burschen, der Spar- und der Kegelverein, der Christian und Käthe Brings sogar zu Ehrenmitgliedern ernannte. Kein Wunder, dass der begeisterte Gastronom an runden Geburtstagen – zuletzt an seinem 90. im vergangenen Jahr – aus dem Feiern kaum herauskam.

„Die Gaststätte war sein Ein und Alles“, erzählt Sohn Berthold. Im Jahr 2000 machte Brings nach über 40 Jahren trotzdem zu. Auch wegen der maroden Bausubstanz entschied sich die Gemeinde gegen einen Erwerb und die Sanierung des Gebäudes. „Ein Stich in meine Seele“ sei der Abriss gewesen, schrieb Christian Brings später in einem Rückblick über sein Leben. Doch als echte rheinische Frohnatur kam er auch darüber hinweg. Gartenarbeit, der Stammtisch und die Vereine füllten den Ruhestand des vierfachen Groß- und zweifachen Urgroßvaters aus. Christian Brings verstarb kurz vor seinem 91. Geburtstag.