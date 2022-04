Versammlung der Schreiner-Innung: Unterstützung für Ausbilder-Betriebe

Teilen

Der neue Vorstand der Schreinerinnung (v.l.): Heike Steinerstauch, Obermeister Andreas Obermaier, Anton Huber (stellvertretender Obermeister), Reinhard Huber, Maximilian Lang und Hans Aumüller. © Schreinerinnung Fürstenfeldbruck

Nach zwei Jahren Online-Versammlung freute sich Andreas Obermaier, Obermeister der Brucker Schreinerinnung, endlich wieder eine Präsenzveranstaltung abhalten zu können.

Landsberied – 13 Mitglieder der Innungsbetriebe trafen sich im Dorfwirt. Thema war unter anderem die Schwierigkeit, Azubis zu gewinnen. Um auch den Betrieben einen Anreiz zu bieten, auszubilden, beschloss die Innungsversammlung diese finanziell zu unterstützen – bei der Zwischen- und Gesellenprüfung.

Schreiner-Obermeister Obermaier bedauerte, dass der Berufsinfo-Markt heuer ausgefallen ist. Zumindest habe die Berufsberatungsmesse „Vocatium“ stattgefunden, die heuer die Handwerkskammer ausnahmsweise wegen der Pandemie übernommen hatte.

Kontrovers diskutierten die Mitglieder die Werbekampagnen des Fachverbandes, besonders über den „Tag der Schreiner“ und die dazugehörige Radio-Kampagne.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Jedes Innungsmitglied habe es selbst in der Hand, so Obermaier, wie es die vielen Möglichkeiten, die der Fachverband bietet, nutzt. So sei beispielsweise der Stellenmarkt auf der Internetseite des Verbandes mit mehr als 30 000 Besuchern pro Jahr eine gute Möglichkeit, neue Mitarbeiter zu finden. Auch das „Zukunftsforum Schreiner“ hob Obermaier hervor. „Kein anderer Verband bietet seinen Mitgliedern eine solche Veranstaltung, die auch nach außen hin ein Zeichen für das Schreinerhandwerk setzt.“

In seinem Grußwort appellierte Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer an die Mitglieder, Schüler aus dem Berufsgrundschuljahr als Praktikanten aufzunehmen und zugleich die Gelegenheit zu nutzen, ihnen Lehrstellen anzubieten.

Zudem habe er festgestellt, dass das Schreinerhandwerk in der Bevölkerung immer noch als ein Handwerksberuf wahrgenommen werde. Anders als beispielsweise die Bäcker, deren Handwerk durch die industrielle Herstellung von Backwaren, nicht mehr so präsent ist. Viel zum positiven Image des Schreinerhandwerks habe auch der „orange Würfel“, das Symbol der Schreiner, beigetragen, so Höfelsauer. „Es ist vergleichbar mit dem „A“ der Apotheken oder der „Brezn“ bei den Bäckern.“

Bei den turnusmäßig anfallenden Neuwahlen gab es lediglich eine Veränderung in der Vorstandschaft. Obermeister Obermaier wurde in seinem Amt bestätigt, ebenso sein Stellvertreter Anton Huber. Und auch die weiteren Vorstandsmitglieder Hans Aumüller, Heike Steinerstauch und Reinhard Huber stellten sich erneut zur Verfügung. Lediglich Elmar Wagner kandidierte nicht mehr, für ihn wählten die Mitglieder Maximilian Lang in die Vorstandschaft.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.