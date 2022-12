Wasserzähler bis Jahresende melden

Teilen

Ein analoger Wasserzähler gibt den Verbrauch an. © dpa

Der Zweckverband zur Wasserversorgung Gruppe Landsberied teilt mit, dass die Jahresableseaktion online in Adelshofen, Jesenwang, Landsberied, Grunertshofen, Langwied, Purk und Römertshofen noch bis Jahresende stattfindet.

Landsberied – Die Frist zur Selbstablesung endet am 31. Dezember. Mit Ablauf dieses Tages schließt auch das Online-Portal für die Eingabe der Zählerstände. Später eingereichte Zählerstände werden nicht berücksichtigt.

Des Weiteren werden Grundstücksbesitzer aufgefordert, Veränderungen an Haus und Grundstück beim Zweckverband Landsberied zu melden. Der Herstellungsbeitrag zur Wasserversorgung wird nach der geltenden Beitrags- und Gebührensatzung, unter anderem nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude, berechnet. Werden zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen am Gebäude vorgenommen, zusätzliche Geschossflächen geschaffen oder (auch genehmigungsfreie) Nebengebäude errichtet beziehungsweise diese an die Wasserversorgung neu angeschlossen, entsteht ein zusätzlicher Beitrag, der nachzuentrichten ist.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Hierzu zählen zum Beispiel der Ausbau des Dachgeschosses, die Umgestaltung des Luftraumes zu Wohnraum, der Anbau eines Wintergartens, das Errichten einer Außenküche und eines Gartenhauses mit Wasseranschluss sowie eine geschlossene Terrassenüberdachung.

Wurden derartige Baumaßnahmen vorgenommen, muss sich der Wasserabnehmer an den Wasserzweckverband wenden und diese Veränderungen melden: unter Telefon (0 81 41) 2 08 98 oder per E-Mail an info@wzv-landsberied.de.