Lastwagen steckt in Bahn-Unterführung: S8 fährt nicht

Germering - Ein Lastwagen ist am Dienstagabend in der Unterführung am Bahnhof Germering-Unterpfaffenhofen stecken geblieben. Es kam zu Störungen auf der Linie S8.

Gegen 16.20 Uhr verkeilte sich der Lkw mit 40 Tonnen in der Unterführung an der Unteren Bahnhofstraße. Ein Notfallmanager von der Bahn wurde gerufen. Er entschied, dass keine Züge mehr fahren dürfen und rief einen Statiker hinzu. Dieser nahm die Bausubstanz unter die Lupe und gab die Gleise gegen 17.50 Uhr wieder frei. Bis dahin fuhr die S8 zwischen Freiham und Gilching-Argelsried nicht.

Die Helfer von der Feuerwehr versuchten derweil, den Lastwagen zu bergen. Das gestaltete sich allerdings schwierig, da sich das Fahrzeug verkeilt hatte. Schließlich gelang es den Rettungskräften, den Lkw unter der Brücke herauszumanövrieren. Anschließend musste der Laster versetzt werden. Gegen 17.50 Uhr wurde auch die Straße wieder freigegeben. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.