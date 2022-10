Leonhardifahrt und Marktsonntag am Samstag, 29. Oktober

Am Samstag, dem 29. Oktober, ist es wieder so weit: Leonhardi in Bruck © Oliver Pauli

Die Brucker Leonhardifahrt wird zu Ehren des heiligen Leonhard veranstaltet und seit 1966 in der heutigen Form gepflegt. 1743 gelobten die Bürgerinnen und Bürger während einer Viehseuche ein Votivamt.

Am Samstag, dem 29. Oktober, ist es wieder so weit: Um 13.30 Uhr findet das Votivamt vor der Kirche St. Leonhard statt. Danach folgen die Segnung aller Teilnehmenden des Zuges und im Anschluss der große Festzug durch die Innenstadt. Es beteiligen sich prächtig herausgeputzte Pferde, festlich geschmückte Truhen- und Motivwägen und zahlreiche Kutschen. Blaskapellen und Spielmannszüge umrahmen die Leonhardifahrt musikalisch. Diesmal wird auch wieder ein Ochsengespann mit von der Partie sein.

Die Stadt freut sich, wenn Besucherinnen und Besucher die Veranstaltung durch den Erwerb des Leonhardi-Abzeichens unterstützen. Am Info-Stand der Stadt auf dem Sparkassen-Vorplatz können Interessierte zudem Abzeichen aus vergangenen Jahren erwerben.

Ablauf 13.30 Uhr: Votivamt vor der Leonhardikirche 14.30 Uhr: Festumzug durch die Innenstadt mit Pferdesegnung

Sonntag, 30. Oktober: Bummeln und Einkaufen am Marktsonntag

Am 30. Oktober öffnet um 10.00 Uhr der traditionelle Herbstmarkt. Die Kombination aus den vielfältigen Angeboten der Fieranten sowie der freundlichen und kompetenten Beratung in den örtlichen Fachgeschäften macht diese Veranstaltung so attraktiv. Die Geschäfte der Innenstadt haben die Möglichkeit, von 12.00 bis 17.00 Uhr zu öffnen.

Straßenperrungen wegen Leonhardifahrt und Marktsonntag

Wegen der Leonhardifahrt am 29. Oktober von 11.30 bis 18.00 Uhr und wegen des Marktsonntags am 30. Oktober von 5.00 bis 19.00 Uhr müssen Teile der Innenstadt gesperrt werden. Der Leonhardsplatz ist am 29. Oktober bereits ab 7.00 Uhr gesperrt. Die Umleitung ist jeweils ausgeschildert. Die Zu- und Abfahrt zur Kirchstraße für Anlieger erfolgt über die Garten- und Weiherstraße, zur Bullachstraße über den Hof der Bibliothek und den Stadtpark. Die Haltestellen der MVV-Regionalbuslinien in dem betroffenen Bereich werden nicht angefahren. Die Stadt bittet, die Fahrgastinformationen des ÖPNV zu beachten. Informationen dazu gibt es zudem auf der Webseite des Landratsamtes unter www.lra-ffb.de Die Taxi-Standplätze werden von der Hauptstraße an die Maisacher Straße verlegt.

Zudem wird am 29. Oktober von 9.00 bis 16.00 Uhr ein Teil des Volksfestplatzes für die Teilnehmenden des Umzuges abgetrennt. Besucherinnen und Besucher können den Parkplatz an diesem Tag auch über die Dr.-Lorenz-Lampl-Straße anfahren.