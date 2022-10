Leonhardifahrt lockt Tausende von Besuchern an

Von: Ulrike Osman

Teilen

Herausgeputzte Pferde und prächtig geschmückte Kutschen zogen bei der Leonhardifahrt wieder durch die Brucker Innenstadt. © Peter Weber

So gut meinte es die Sonne selten mit der Brucker Leonhardifahrt. Bei sommerlichen Temperaturen zogen prächtige Gespanne, Reiter auf geschmückten Pferden, Musikkapellen, Ponys, Esel, Hunde und Musikkapellen durch Brucks gute Stube. Das Spektakel zog Tausende von Besuchern an.

Fürstenfeldbruck – Der Edigna-Verein aus Puch hatte zuletzt auf die Teilnahme verzichten müssen, weil erstmals seit 40 Jahren kein Ochsengespann zur Verfügung stand. Ein anderes Gefährt kam nicht in Frage. Schließlich traf die selige Edigna der Legende nach einst auf einem Ochsenkarren in Puch ein.

„Wir sind sehr froh, dass ihr da seid“, begrüßte Vereinsvorsitzende Edigna Kellermann die Besitzer der Ochsen, Silke Reinhart und Hubert Fischer aus der Nähe von Landshut, und verteilte gleich ein paar wollene Überwürfe im Edigna-Look. Die Kränze aus Blättern wollten Reinhart und Fischer jedoch lieber nicht aufsetzen. „Grünzeug ist gefährlich, das fressen uns die Jungs vom Kopf“, erklärte Silke Reinhart mit Blick auf ihre beiden Ochsen.

Auf ihren Einsatz als Zugtiere wurden die beiden mit viel Geduld und Übung vorbereitet. Nachdem sie bereits beim Festumzug des Straubinger Gäubodenfests im Einsatz waren, ließen sich Maxl und Wiggerl auch in Bruck von den Pferden und Kutschen, den Tausenden Schaulustigen am Straßenrand und der Blasmusik nicht aus der Ruhe bringen. Brav setzten sie sich in Bewegung, als um kurz nach halb drei die Glocken der Leonhardi-Kirche und die ersten Trommelschläge des Fanfarenzugs Graf Törring Gernlinden den Start des traditionsreichen Umzugs verkündeten.

Feierlich zogen die geschmückten Truhenwagen, Kutschen – vom Ponywägelchen bis zum Achtspänner – und sonstigen Fuhrwerke, besetzt mit Vertretern des öffentlichen Lebens, die Reiter und Blasmusiker der Stadtkapelle, des Musikvereins Eichenau und der Blasmusik Schöngeising über die Amperbrücke und die Hauptstraße zum Marktplatz, um den kirchlichen Segen zu empfangen und eine weitere Runde durch die Stadt zu drehen.

Während die Zuschauer das schöne Wetter im T-Shirt genießen konnten, schwitzten die Tiere in ihrem Winterfell. Ein Glück für Billy, dass ihm Besitzerin Nadine Walter-Lang kurz vor dem Start noch eine Schüssel Wasser serviert hatte. Der Große Berner Sennenhund zog ebenfalls ein Wägelchen – ein heute praktisch ausgestorbener, früher aber alltäglicher Anblick in der Schweizer Heimat der Rasse. Auf den Hundewagen transportierten Bauersfrauen ihre Waren zum Markt. „Gleichzeitig beschützte sie der Hund vor Überfällen“, so Walter-Lang. Und mit Blick auf ihren Billy: „Das würde er auch heute noch machen, wenn es nötig wäre.“

Für Schutz und Nothilfe ist auch der Heilige zuständig, der durch das Brauchtum verehrt wird. Leonhard wurde allerdings erst im Nachhinein zum Patron der Haustiere, wie der Brucker Stadtpfarrer Otto Gäng beim Votivamt vor der geschmückten Leonhardi-Kirche sagte. Zu seinen Lebzeiten setzte sich der Heilige für Gefangene ein. Erst später wurde die zerbrochene Kette, die zu seinen Attributen gehört, zur Viehkette umgedeutet.