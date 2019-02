Lindauer Autobahn: Bau weiterer Höhenkontrollen startet

Auf der Lindauer Autobahn beginnen am kommenden Montag die Arbeiten für den Bau von weiteren Höhenkontrollen. Die Anschlussstelle Wörthsee wird in Richtung Lindau gesperrt.

Fürstenfeldbruck – Bis voraussichtlich Samstag, 2. März, finden zudem vor den beiden Tunneln in Eching und Etterschlag in beiden Fahrtrichtungen Kabel- und Schutzplankenarbeiten, Erdbaumaßnahmen und abschließend der Bau mobiler Höhenkontrollen statt – an insgesamt 50 kleinen Baustellen wird dafür in den nächsten Wochen gearbeitet. Betroffen sind auch die Anschlussstellen Greifenberg, Inning und Wörthsee. „Das machen wir alles unter dem laufen Verkehr – wenn wir die Autobahn sperren könnten, würde das schneller gehen“, sagt Baudirektor Olaf Weller von der Autobahndirektion Südbayern.

Die Kosten belaufen sich auf mehr als eine Million Euro. Die Autobahnzufahrt Wörthsee in Richtung Lindau bleibt zu, die Abfahrt ist möglich. Der von Etterschlag kommende Verkehr wird über die Umleitung U16 parallel zur A96 zur Anschlussstelle Inning geführt. Auf der Autobahn sollen die Fahrzeuge zwar auf zwei Streifen, aber mit reduzierter Geschwindigkeit von 80 und 60 km/h an den Baustellen vorbeifahren können. Nur nachts, zwischen 20 und 5 Uhr, ist zwischenzeitlich eine einspurige Baustellenführung vorgesehen. Die Höhenkontrollen hatten immer wieder für Staus gesorgt.