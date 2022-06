Rohstoffdiktaturen den Hahn abdrehen, Klimawandel bremsen

Christoph Maier will sich gegen die Fortsetzung der Finanzierung von Rohstoffdiktaturen und für die Zukunft unseres Planeten, unserer Kinder und Enkel einsetzen. © Christoph Maier

Was wir im Landkreis Fürstenfeldbruck für den Klimaschutz und gegen die Abhängigkeit von Rohstoffdiktaturen tun können.

In diesem Frühjahr wurden wir alle „überrascht“ von unserer Abhängigkeit von russischem Gas. Die neu ausgerufenen Alternativen „Feudal-Gas“ aus Qatar und „Fracking-Gas“ aus USA sind kaum besser. Es bleibt nur ein rasches Umsteuern zu den Erneuerbaren Energien. Nicht nur beim Strom, sondern endlich auch bei Wärme und Verkehr. Das nutzt dem Klima und macht uns unabhängig von Rohstoffdiktaturen. Die Technologien haben wir längst: PV, Windkraft, Geothermie, Grünes Gas, die „Power to“-technologien (Liquid, Heat, Hydrogen), leistungsfähige Verteilsysteme in Strom und Gas, E-Mobilität. Belastbare Speichersysteme sind im Aufbau.

Gesamtenergieverbrauch im Landkreis Fürstenfeldbruck im Jahr 2015. © Christoph Maier

Gut, dass wir hier im Bund nun endlich entschlossen loslegen, die bayerische Staatsregierung taumelt wie immer hinterher und droht sehr zum Missfallen von Forschung und Industrie in Bayern den technologischen Anschluss zu verlieren. Zuletzt nun unter dem Druck der Energiekrise ein teilweises Abrücken vom Windkraftkiller 10 H, zumindest in kleinen Schritten.

Wie ist die Lage hier im Landkreis: Schlecht. Warum?

Weil wir uns wie in so vielen Politikfeldern nur mit Programmen, Prozessen und „Management“ befassen, anstatt entschlossen anzupacken und Projekte zu machen. Gutes Beispiel die Gründung der Klimaagentur: Grundsätzlich natürlich eine überfällige und gute Sache, aber die Gründung dümpelt nun seit 2 Jahren vor sich hin, geschehen ist noch gar nichts, arbeitsfähig will man frühestens in 2023 sein.

Bereits in unserem Klimaschutzkonzept von 2020 haben wir auf der Grundlage stark veralteter Zahlen (Basis 2015, neuere gibt es leider für den Landkreis nicht) vorgestellt, was zu tun wäre, damit der Landkreis seinen Gesamtstrombedarf aus Erneuerbaren Energien decken kann. 20 neue Windräder, 3 km² neue PV-Flächen auf Dächern und Äckern, das entspricht gerade mal 1% der Landkreisfläche. Dazu im Wärmebereich die überfällige Erschließung der vorhandenen Geothermiepotentiale, Investitionen in Fern- und Nahwärmenetze und mindestens eine leistungsfähige „Power to“-Anlage. Für den Verkehr eine finanzstarke Förderung der öffentlichen Mobilität, daneben ein entschlossener Ausbau der „Tankinfrastruktur“ für Elektromobilität und Green-Fuels.

20 neue Windräder, 3 km² neue PV-Flächen auf Dächern und Äckern, das entspricht gerade mal 1% der Landkreisfläche © Dr. Christoph Maier

Es geht darum, in einer guten Aufgabenverteilung zwischen Politik, Bürgern, Wirtschaft sowie regionalen und überregionalen Energieakteuren die übernotwendigen und gut geförderten Schritte endlich zu gehen. Es braucht dabei einen Treiber, der alles anschiebt. Das kann nur die Kreispolitik sein. Wir werden deshalb in Kürze einen Antrag im Kreistag zur Umsetzung dieses ebenso anspruchsvollen wie einfachen Konzeptes stellen.

Wir wollen zeigen, dass Politik mehr kann, als taumelnd auf Krisenentwicklungen zu reagieren. Wir wollen uns mit Tatkraft gegen die Fortsetzung der Finanzierung von Rohstoffdiktaturen und für die Zukunft unseres Planeten, unserer Kinder und Enkel einsetzen.

Dr. Christoph Maier ist Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag von Fürstenfeldbruck und ehrenamtlicher Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Fürstenfeldbruck. Er ist Rechtsanwalt und Gründungsgesellschafter von Maier Rechtsanwälte PartGmbB, einer mittelständischen Kanzlei, die sich mit den Produktfeldern Bau, Immobilie und Energie beschäftigt. An der TH Rosenheim unterrichtet er als Lehrbeauftragter für Energierecht sowie Bau- und Architektenrecht. Er ist eng vernetzt mit nationalen Energieakteuren wie der dena – Deutsche Energieagentur GmbH und dem Verband für Wärmelieferung vedec. Er wohnt in Türkenfeld, hat 2 Kinder und engagiert sich als Jugendtrainer beim FC Puchheim e.V.