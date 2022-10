Dr. Christoph Maier: Bürger und Klima retten, nicht Energiekonzerne

Schluss damit, dass wir Gewinne privatisieren, aber Risiken sozialisieren – ein Kommentar von Dr. Christoph Maier. © Dr. Christoph Maier

Ein Kommentar von Dr. Christoph Maier:

Ich hoffe sehr, Sie alle hatten eine gute Sommerzeit. Nun liegen schwierige Zeiten vor uns. Inflation, hohe Energiepreise. Die Sorge, dass das Geld schon am 20. des Monats aus ist, die Heizung kalt bleibt. Dazu die nächste Coronarunde. Viel Unsicherheit, Aufregung baut sich auf. Eine solche Zeit erfordert den nüchternen Blick, ernsthafte Menschen. Machen wir uns nichts vor: Es gibt weder den einen Schuldigen, noch die eine Lösung. Populistisches Geschrei hilft nicht weiter.

Sicher, Putins Angriffskrieg konnte niemand voraussehen. Unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen gerade bei der Wärmeerzeugung für Haushalte und Industrie aber schon. Wir haben lange nichts gemacht, jetzt müssen wir den echten Ausbau der Erneuerbaren hektisch nachholen. Und das ist richtig so.

Zugleich versuchen wir, die Folgen dieses Umsteuerns für uns alle abzufedern. Auch das ist richtig. Über die Justierung der Entlastung gibt es Streit. Das ist Demokratie. Selbstverständlich müssen die stärker unterstützt werden, die weniger und wenig haben. Daran müssen wir weiter und noch erfolgreicher arbeiten.

Bei der „Rettung“ der Energiewirtschaft – egal ob nun durch Gasumlage oder Steuermittel – wird es schon schwieriger. Wir müssen endlich davon wegkommen, dass Gewinne selbstverständlich in der Privatwirtschaft verbleiben, während Verluste die Allgemeinheit tragen soll. Dieses Prinzip war schon in der Finanzkrise 2006/2008 obszön und ist es zunehmend mehr. Wir sollten uns eher fragen, wie viel Sinn es ergibt, Infrastrukturaufgaben wie die Energieversorgung privatwirtschaftlich „kapitalistisch“ zu organisieren. Eine allgemeine Versorgungsverpflichtung als Aufgabe ist ein marktfremdes Element, der Markt will nur die rentablen Assets, nicht die Fläche, nicht den Kleinen, schon gar nicht die Krise. Der „Energiemarkt“ ist mittlerweile auch so durch reguliert, auf europäischer und nationaler Ebene wird ständig mit Haushaltsgeld so sehr „abgefedert“ und „ausgeglichen“, dass man sich fragt, ob wir nicht gleich zur staatlichen (oder wie früher halbstaatlichen) Energieversorgung zurückkehren sollten. Infrastruktur gehört in staatliche Hand. Gut organisiert und finanziert. Die „Übernahme“ der Raffinerie in Schwedt durch den Bund und die Verstaatlichung von UNIPER sind trotz aller Kosten Schritte in die richtige Richtung.

Die Vermögensverteilung weltweit und in Deutschland. © Statista

Es ist auch ein Ergebnis der sehr neoliberalen, turbokapitalistischen Ausrichtung der letzten 30 Jahre, dass die Vermögen weltweit und bei uns sehr ungleich verteilt sind. Ganz wenige haben fast alles. Und dies nicht als Ergebnis von Leistung, sondern aus leistungsloser Kapitalverzinsung. Viele haben wenig und immer mehr nichts. Wir müssen nicht so tun, als wären diese Wirkprinzipien gottgegeben. Nein wir können eingreifen. Die soziale Marktwirtschaft war (und ist) ein guter Weg. Dorthin müssen wir zurück.

Deshalb darf die jetzt anstehende Windkraftoffensive nicht zu einer Kapitalisierung unserer Landschaft führen. Wir brauchen keine neuen grünen Millionäre wie bei der ersten Förderwelle vor 20 Jahren. Nein, hier müssen die Kommunen mit den kommunalen Versorgern aktiv werden. Am besten in Bürgerenergiegenossenschaften, in welchen die Menschen vor Ort, also die, welche die größten Einschränkungen ertragen müssen, mit profitieren. Je näher am Windrad, desto mehr. Maisach mit seinem Bürgermeister Hans Seidl geht hier den richtigen Weg.

Also, bleib ma zamm. Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst.

Dr. Christoph Maier ist Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag von Fürstenfeldbruck und ehrenamtlicher Geschäftsführer der

Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Fürstenfeldbruck

Er ist Rechtsanwalt und Gründungsgesellschafter von Maier Rechtsanwälte PartGmbB, einer mittelständischen Kanzlei, die sich mit den Produktfeldern Bau, Immobilie und Energie beschäftigt. An der TH Rosenheim unterrichtet er als Lehrbeauftragter für Energierecht sowie Bau- und Architektenrecht. Er ist eng vernetzt mit nationalen Energieakteuren wie der dena – Deutsche Energieagentur GmbH und dem Verband für Wärmelieferung vedec. Er wohnt in Türkenfeld, hat 2 Kinder und engagiert sich als Trainer FCP beim FC Puchheim e.V.