Ein Sextett mit klaren Vorstellungen zieht in den Gemeinderat

Maisach – Viele Bürger werden Hermine Reitmayr (FW) kennen. Sei es vom Sozialverband VdK, wo sie Ausflüge und Reisen organisiert, oder von den Germerswanger Stockschützen, deren Geschicke sie als Vize-Vorsitzende 25 Jahre lang mitlenkte, oder vom Schützenverein Almrausch, in dem sie auch aktiv ist. „Wenn ich etwas mache, dann gescheit“, sagt die 49-Jährige. Das galt und gilt auch für ihr Engagement bei den FW (sie ist Vize-Ortschefin), in der Nachbarschaftshilfe und als Elternbeiratsvorsitzende (ihre Tochter ist mittlerweile 14 Jahre). Hermine Reitmayrs Großvater war stellvertretender Landrat, ihr Vater saß vier Jahrzehnte lang im Gemeinderat und war 18 Jahre Vize-Bürgermeister. Übrigens für die CSU, zu der auch seine Tochter bis vor der Wahl 2014 gehörte. Doch dann der Wechsel zu den FW, „da habe ich mich besser aufgehoben gefühlt“, sagt sie.

Als eine Teamleiterin des Kundenservices beim Patentamt ist sie eigentlich ausgelastet. Hobbys gibt es ja auch noch (Skifahren, Joggen, Tennisspielen). Trotzdem wollte die 49-Jährige unbedingt in den Gemeinderat. Sie kenne sich in der Seniorenarbeit aus („Ich möchte eine Begegnungsstätte schaffen“). Zudem wolle sie die Schaffung von Wohnraum forcieren.

+ Georg Hirschvogel ist leidenschaftlicher Biobauer. © tb

Auch ihr künftiger Kollege, Georg Hirschvogel (FW), dürfte bekannt sein: Er führt mit seiner Frau seit zehn Jahren einen Bio-Bauernhof, ist Ortsobmann des Bauernverbands, Mitglied der Feuerwehr Maisach und Altbursche. Der 31-Jährige kennt sich aus mit Land- und Forstwirtschaft. Sein Ziel ist, so viel wie möglich vor Ort zu produzieren. Weitere Themen würden von selbst kommen: Er sei viel unterwegs in Maisach und kenne viele Leute – dadurch wisse er, wo der Schuh drückt. Generell müsse es im Gemeinderat gelingen, Kompromisse zu finden. Noch nicht so stark in der Gemeinde verwurzelt ist das zweite neue Duo. Seit 2015 lebt Heike Demant (Grüne) in Gernlinden. Dort genießt sie den großen Garten vor ihrem Haus. Sie arbeitet draußen mit Holz und baut mit ihrem Lebensgefährten Gemüse an. Noch schöner, so die 50-Jährige, wäre es ohne den Lärm der BMW-Driving-Academy: „Ich empfinde das phasenweise als unerträglich.“ Sie wolle deshalb für besseren Lärmschutz kämpfen. Die Biologin will sich zudem bei den Themen Umwelt, Klima und Verkehr einbringen, sie stehe für Baumschutz und geringere Versiegelung. „Umweltpolitik ist mein Thema“, sagt die 50-Jährige, die auch beim Bund Naturschutz und im Landesbund für Vogelschutz aktiv ist. Sie arbeitete zuletzt in der Pharmaindustrie, sucht aber nun nach einer krankheitsbedingten Pause etwas Neues.