Mehr Artenschutz: 45 000 Euro für naturnahe Grünflächen

Von: Helga Zagermann

Teilen

Das Maisacher Rathaus. © Peter Weber

Mehr naturnahe (und damit artenfreundliche) Grünflächen in Maisach: Das forderten die Grünen in einem Antrag an den Gemeinderat.

Maisach – Das Projekt startet nun, wie das Gremium beschlossen hat. Zuvor war aber buchstäblich über jeden Euro und jede Bauhof-Arbeitsstunde, die in die Umsetzung investiert werden sollen, gestritten worden.

Fest steht nun: In naturnahes Grün werden jährlich 45 000 Euro gesteckt. Handelt es sich um eine Fläche, die neu angegangen wird, so zählen zu den Kosten die Ausgaben für das Material und die Arbeitszeit. Wenn bestehende Grünstreifen, die sowieso vom Bauhof gepflegt werden müssen, in naturnäheres Grün umgewandelt werden, so wird nur das Material angerechnet, nicht die Arbeitszeit.

Kompromiss

Dieser Kompromiss war aus einer längeren Diskussion hervorgegangen. Heike Demant (Grüne) sagte: „Ich bin glücklich, dass wir uns auf den Weg machen.“ Zugleich fand sie es schade, dass seitens der CSU eine Forderung nach Einschränkung bei den Flächen kam – und beim Geld: Vize-Bürgermeister Roland Müller wollte kein Geld ausgeben, sondern nur eine Info-Broschüre für Bürger erstellen lassen, mit Tipps, wie sie zu naturnahen Grünflächen beitragen können.

Bürgermeister Hans Seidl fing seine Fraktion wieder ein, indem er sagte: „Wir wollen den Einstieg machen, aber wir müssen aufs Geld schauen.“ Dafür wird teilweise der Arbeitseinsatz vom Budget abgezogen. Und deshalb soll auch nach einem Jahr Bericht erstattet werden, sodass der Gemeinderat dann Änderungen vornehmen könnte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Aber nicht nur die CSU wurde ausgebremst, sondern auch die Freien Wähler. Gottfried Obermair (FW) hatte nämlich eine finanzielle Unterstützung für Bürger in den Raum gestellt: Wer seinen Stein- in einen naturnahen Garten umbaue, den könne man doch mit 50 Euro als Zuschuss belohnen. Pro Jahr würde er maximal 50 Bürger belohnen. Gegen diese Idee war die Mehrheit. Bauamtsleiterin Petra Endres sagte, die Kommune brauche das Geld für ihre eigenen Projekte. Und Christa Turini-Huber (CSU) ergänzte: „Jeder kann aus freien Stücken etwas für die Umwelt tun – und nicht, weil es einen Zuschuss von der Gemeinde gibt.“

Bürgerberatung

Auch die von Obermair vorgeschlagene Bürgerberatung durch fachkundige Rathausmitarbeiter zum Thema naturnahe Grünflächen fiel durch. Dafür habe im Rathaus wirklich niemand Zeit, sagte Endres. Und weil man gerade so schön dabei sei: „Schade, dass ich keine Anträge an den Gemeinderat stellen kann“, sagte die Bauamtsleiterin. „Sonst würde ich eine zweite Stelle für eine Landschaftsarchitektin im Bauamt beantragen.“ Expertin Marion Strasser sei nämlich in dieser Position Einzelkämpferin im Rathaus und viel beschäftigt.

Marion Strasser hatte zuvor vorgestellt, was alles möglich ist an naturnahem Grün. Vertreter der Grünen, des Rathauses und des Bauhofs hatten sich Ideen in Bad Saulgau geholt, bei einer Online-Veranstaltung und vor Ort. Die Stadt Baden-Württemberg hat mit ihrem Konzept schon mehrere Preise abgeräumt. Welche Projekte auf welchen Flächen in Maisach Stück für Stück umgesetzt werden, entscheiden die Rathaus-Mitarbeiter Marion Strasser und Max Bichel, der als Umweltbeauftragter die Nachfolge von Eugen Bachhuber angetreten hat.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.