Abschied von einem Altgernlindner Original

Georg Köck ist im Alter von 83 Jahren verstorben. © mm

Voller als an Weihnachten war die Kirche, als die Ortschaft von einem ihrer Urgesteine Abschied nahm. Georg Köck gehörte zu den Menschen, die dafür sorgen, dass es läuft in einem Dorf.

Gernlinden – Er war in vielen Vereinen, in der Pfarrgemeinde und in der Politik engagiert. „Mit ihm ist wieder eines der Altgernlindner Originale von uns gegangen“, sagt Köcks langjähriger Freund und Weggefährte Alfons Strähhuber.

Köck kam im September 1938 als zweites von vier Kindern in der Maisacher Straße zur Welt. Einen Teil seiner frühen Jahre verbrachte er mit liebevollen Zieheltern auf dem Gut Gernlinden. Nach der Schule machte Köck bei einer Baufirma in Allach eine Ausbildung zum Bau- und Maschinenschlosser. Als Bagger- und Kranführer war er an vielen bedeutenden Bauvorhaben weit über die Region hinaus beteiligt, darunter das Ausbaggern einer Moselstaustufe, der Bau des Hotels Bayerischer Hof in München, des Sylvensteinspeichers und der Papierfabrik Schongau.

Die Arbeit

Der Gernlindner liebte seine Arbeit. Selbst nach einem schlimmen Unfall, bei dem er vom Kran stürzte und sich schwer verletzte, blieb er seiner Firma und seinem Beruf treu. Zum Baumaschinenmeister weiterqualifiziert, war er später als Werksachverständiger für die Einsatzplanung und den Auf- und Abbau aller Turmdrehkräne seiner Firma zuständig.

In den 1990er-Jahren kriselte es in der Bauwirtschaft. Im Zuge eines Stellenabbaus ging Georg Köck mit 58 Jahren in Rente – aber ganz und gar nicht in den Ruhestand. Stattdessen steckte er nun viel Kraft ins Ehrenamt. Ab 1996 saß er zwölf Jahre lang im Gemeinderat, wo seine Expertise im Bauausschuss geschätzt wurde.

In der Pfarrgemeinde Bruder Konrad gehörte er 36 Jahre lang der Kirchenverwaltung an und war ab 2001 zwölf Jahre lang Kirchenpfleger. Er kämpfte für den Neubau des Pfarrheims und für die Glockenturmsanierung, wirkte als Lektor, Kommunionhelfer, Organisator der Fronleichnamsprozessionen und Sänger im Kirchenchor. Chorleiter Alfons Strähhuber wusste sehr zu schätzen, dass er sich auf die Bassstimme vom Schorsch immer verlassen konnte.

Kraftmensch

Ein Kraftmensch mit natürlicher Autorität, der Streit nicht mochte und mit großer Empathie gesegnet war – so wird Köck seinen vielen Freunden in Erinnerung bleiben. Als einer, der in Altgernlinden noch jeden kannte. Als Liebhaber bayerischer Literatur und Volksmusik, als begabter Volkstänzer, der beim Zwiefachen sein Madl federleicht in die Höhe heben konnte.

Sein Madl, das war über 50 Jahre lang seine Edeltraud, die er 1969 zufällig in der Bäckerei Altmann kennengelernt hatte. Seit 1970 waren die beiden verheiratet. Zwei Kinder und mittlerweile fünf Enkel krönten das Familienglück.

In den letzten Jahren bremsten ihn gesundheitliche Einschränkungen zunehmend aus. Von einer Corona-Infektion im Mai erholte er sich zunächst, doch die Auswirkungen der Krankheit kehrten einige Wochen später mit Wucht zurück. Georg Köck wurde 83 Jahre alt. os

