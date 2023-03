Mit Steinschleuder und Laser-Pointer: Jetzt kommt es zu Privat-Feldzügen gegen Krähen

Von: Helga Zagermann

Krähen gehen vielen Menschen auf die Nerven. In Puchheim und Maisach greifen einige jetzt offenbar zu rabiaten Selbsthilfe-Methoden. Schießend und böllernd sollen Unbekannte den Vögeln auf die Pelle gerückt sein. Gelöst wird das Problem dadurch nicht, befürchten Experten.

Puchheim/Maisach – Die Saatkrähenkolonie im Puchheimer Schöpflach-Wäldchen hat vorläufig ein abruptes Ende gefunden. Unbekannte machten Anfang der Woche an wahrscheinlich mindestens zwei Tagen mit Klatschen oder aufeinandergeschlagenen Brettern und möglicherweise auch Schreckschuss-Pistolen einen derartigen Radau, dass ein Großteil der Tiere das Weite suchte.

Unruhe-Stifter wohl recht aggressiv

Ob einige Paare bereits gebrütet haben oder alle noch beim Nestbau waren, steht nicht fest. Sie sind nach Einschätzung von Falkner Leo Mandelsperger, der mit seinen Greifvögeln zumindest die Randbereiche des Friedhofwäldchens von Krähen frei halten soll, wohl zunächst Richtung Eichenau ausgewichen. Die Polizei wurde nicht informiert.

Im Rathaus erfuhr man erst durch einen Mitarbeiter des Falkners von den Vorfällen. Auch eine Münchner Biologin, die mit dem Krähen-Monitoring beauftragt ist, sah nach dem Rechten und traf tatsächlich einige der Unruhestifter an. Die sollen unwillig bis aggressiv reagiert haben. Woanders würde auch zu solchen Maßnahmen gegriffen, habe es geheißen. Die Frau soll sogar bedroht worden sein.

Hohe Geldbuße droht

Die eingeschaltete Regierung von Oberbayern, die als Obere Naturschutzbehörde jede „Vergrämung“ der streng geschützten Tiere genehmigen muss, riet dazu, schriftliche Hinweise auf die Rechtswidrigkeit solcher Radikal-Maßnahmen auszuhängen. Bei vorsätzlichem Handeln drohen empfindliche Strafen bis zu einer Geldbuße von 50 000 Euro.

Nur einzelne?

Zur Herkunft der Täter gibt es nur Spekulationen. Bürgermeister Norbert Seidl hofft, dass keine organisierte Gruppe dahinter steckt, vermutet eher „Einzelne, die die Nerven verloren haben“. Dass die Anwohner damit zu tun haben, gilt trotzdem als nicht sehr wahrscheinlich. Deren einst heftig geäußerter Unmut über Dreck und Lärm schien sich zuletzt etwas gelegt zu haben, sie hätten früher auch mehr Grund gehabt, selbst aktiv zu werden. Dass die Belästigungen abgenommen haben, kann Dana Fritzenschaft, Sprecherin einer Anwohner-Initiative, die vor Jahren fast 1000 Unterschriften gesammelt hatte, bestätigen. Seit der Falkner im Einsatz sei, habe sich die Situation merklich entspannt. Für Selbsthilfe, die den Tieren schadet, habe sie keinerlei Verständnis.

Steinschleuder und Laserpointer

Auch im Maisacher Gemeinderat war die Rede von Privatleuten, die die Vertreibung der Saatkrähen selbst in die Hand genommen haben, und zwar im Bereich der Sommerstraße in Gernlinden. So wurde berichtet, dass die Vögel von einzelnen Anwohnern mit Silvesterraketen und -krachern vertrieben werden, mit Steinschleudern und nachts mit Laserpointern. Der neue Umweltbeauftragte im Rathaus, Max Bichel, will das im Auge behalten, hieß es. Denn die Gemeindeverwaltung möchte die Krähen lieber dort haben, also in den Bäumen nördlich der Gernlindner Umfahrung, als am Gernlindner Friedhof und an der Riederstraße.

Zersplittert die Kolonie?

Aus dem Zentrum Gernlindens hatte man sie durch den Einsatz eines Falkners und Entfernung von Nestern großteils vertrieben – nach Klagen von Anwohnern über Lärm und Dreck. Im Bereich der Sommerstraße sind die Vögel außerhalb des Ortsteils und weiter weg von der Wohnbebauung. Bichel sagte, wenn die Vögel nun von ihrem Standort nahe der Sommerstraße wieder verjagt werden, gebe es zwei Szenarien: „Wenn wir Glück haben, kommen sie wieder zum Friedhof zurück. Wenn wir Pech haben, zersplittert die Kolonie weiter und wir haben die Saatkrähen in der ganzen Gemeinde.“ (zag/op)

