Kult-Künstlermarkt geht in die 26. Runde

Von: Ulrike Osman

Noch mehr Platz, um entspannt im Grünen sitzen zu können: Das verspricht Veranstalterin Helga Backus für dieses Jahr. © Veranstalter

Über 100 Künstler, acht Bands auf zwei Bühnen und ein vergrößertes Gelände mit mehr Platz, um entspannt im Grünen zu sitzen – das Kulturfestival „Kunst im Stadl“ möchte ein Ausflugsziel für alle Generationen sein. Die 26. Ausgabe der Veranstaltung geht am 1./2. Juli über die Bühne.

Maisach – Egal, ob man hauptsächlich wegen Kunst und Kunsthandwerk kommt, Live-Musik hören, bei den Mitmach-Aktionen aktiv werden oder einfach das idyllische Ambiente im Weiler Anzhofen bei Maisach genießen möchte – „Kunst im Stadl ist einer der schönsten Künstlermärkte im Umland von München“, sagt Organisatorin Helga Backus selbstbewusst. Die bevorstehende 26. Ausgabe soll dem Jubiläum im vergangenen Jahr in nichts nachstehen – im Gegenteil. „Wir haben viele neue Künstler dabei – und ganz tolle Musiker aus dem Raum Fürstenfeldbruck.“ Die Bühnen im Obstgarten und im Hofbiergarten werden an beiden Tagen bespielt. Neben Bands wie SEJ, Valeo, Like Amber und Play sowie dem Mundart-Popmusiker Jan Wannemacher hat Bauchrednerin Tala Glück einen Auftritt mit ihren Puppen.

Es freut die Veranstalterin Helga Backus, dass zunehmend auch jüngeres Publikum den Weg nach Anzhofen findet. Hier bilden inmitten von Wiesen und Wäldern zwei alte Bauernhöfe, Stallgebäude und Schuppen, Hofbereiche, Obstgärten und Blumenbeete die Kulisse für die Aussteller aus den unterschiedlichsten Kunst-Sparten. Vertreten sind Maler und Bildhauer, Designer, Metallbauer und Holzbildhauer, Keramiker, Papierkünstler, Goldschmiede, Modistinnen und Textilkünstler. Ein Kinderprogramm mit Bauchladen- und Kasperltheater, Workshops und Mitmachaktionen für Groß und Klein sollen allen etwas bieten – gerade auch Familien, die früher vom Stichwort Kunst eher abgeschreckt worden seien, wie Backus festgestellt hat.

Die Besucher können Isarkiesel vergolden, Feenzöpfe, Haarschmuck und Kraftarmbänder herstellen, Glas schmelzen und mit der Farbschleuder malen. Zuschauen kann man beim Bau einer Schamanischen Trommel und bei einem Ossa-Sepia-Guss, einem Verfahren zum Gießen von Silberschmuck. Ein Künstler wird live eine Holzskulptur mit der Kettensäge schaffen. Die Sternwarte Gilching bietet Himmelsbeobachtungen an, am Sonntag steht ein Jazz-Frühschoppen auf dem Programm. Stärken kann man sich im Hofbiergarten und am sogenannten „süßen Platz“. Hier werden zugunsten der Togohilfe Kaffee und Kuchen verkauft.

Backus setzt heuer verstärkt auf eine stimmungsvolle Dekoration des Geländes. Außerdem will sie das Festival „noch attraktiver in die Natur einbinden“. Nachdem sich das Konzept mit vielen „Entspannungsoasen“ im vergangenen Jahr bewährt hat, soll die Zahl der Sitzgelegenheiten auf dem Gelände heuer weiter erhöht werden. Backus und ihre Familie haben dafür das ganze Jahr über alte Möbel gesammelt, aufbereitet und bemalt.

Informationen: Kunst im Stadl findet statt am Samstag, 1. Juli, von 12 bis 20 Uhr und Sonntag, 2. Juli, von 10 bis 18 Uhr. Eintritt 4,50 Euro (Kinder bis zwölf Jahre frei).