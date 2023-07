Applaus für eine Vorzeige-Realschule

Mit einem Festakt in der Dreifachturnhalle wurde der 50. Geburtstag der Realschule Maisach gefeiert. © Peter Weber

Als zweite Realschule im Landkreis gegründet, feiert die Orlando-di-Lasso-Realschule Maisach nun ihr 50-jähriges Bestehen – mit einem Festakt und einem Sommerfest. Die Redebeiträge zeigen vor allem eines: Die Realschule ist eine lebendige Schule, an der Werte und Gemeinschaft großgeschrieben werden.

Maisach – „50 Jahre Schule – das sind 50 Jahre mehr als nur lernen“, sagte Schülersprecher Leonhard Maurer zu Beginn der Feier in der Dreifachturnhalle. Mit Elena Lippl führte er durch das Programm. Um diese Aussage zu unterstreichen, zählten beide Meilensteine der Entwicklung auf: 1975 erster Skikurs, 1976 erste Abschlussfahrt, 2005 Partnerschaft mit einer Schule in Togo, 2014 erste Chorklasse, 2016 Schule ohne Rassismus, 2017 Inklusionsschule. Zudem Umweltschule, Kompassschule und Verbraucherschule – das alles ist die Realschule.

Schub durch Sechsstufigkeit

Das lebendige Schulleben lobte auch Landrat Thomas Karmasin: „Wenn man an der Realschule vorbeifährt, da freut man sich einfach. Nicht nur, weil sie so bunt ist. Sondern, weil drinnen ein genauso buntes Schulleben stattfindet, wie es von Außen ausschaut.“ Gegründet als vierstufige Einrichtung, bekam die Staatliche Realschule Maisach, wie sie damals noch hieß, einen Schub durch die Einführung der Sechstufigkeit 1998, so Karmasin. An die 6000 Absolventen habe es in den vergangenen Jahren gegeben. „Sie können stolz darauf sein, was Sie geleistet haben.“

Bürgermeister Hans Seidl bescheinigte der Schule „eine starke Pädagogik mit Blick über den Tellerrand hinaus“. Er erklärte, warum die Wahl des Standortes für eine zweite Realschule im Landkreis vor 52 Jahren auf Maisach fiel: „Es war das Einzugsgebiet und weil Maisach eine S-Bahn hatte.“

Dass in der Orlando-di-Lasso-Schule Werte wie Toleranz und Offenheit sowie die Gemeinschaft im Fokus stehen, betonte auch Rektorin Doris Lux. „Unsere Schule hat es immer schon verstanden, dass exzellente Lernbedingungen nur in einer Gemeinschaft geschaffen werden können“, sagte sie. Gute Leistung korreliere mit gutem Verhalten. Lux lobte die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, den Vereinen und den umliegenden Schulen. Sie wünscht der Realschule, „dass sie durch das Tun im Hier und Jetzt weiterhin eine moderne, an den Herausforderungen der Zeit wachsende Schule bleibt“.

Taschenlampe sorgt für Lacher

Für einen Lacher sorgte ein Lehrer der Anfangszeit. Er überreichte Lux eine Taschenlampe und sagte: „Ich wünsche Ihnen immer Erleuchtung.“ Lux versprach, die Lampe in ihr Büro zu stellen. Ein Höhepunkt war der Auftritt der Theater-AG. Dabei warfen die Schüler Schlaglichter auf die vergangenen 50 Jahre. Danach wurde in einem „Orlando-Rap“ erklärt, wer der Namensgeber der Schule ist – und zwar von einer Rentnerband, „weil die Schüler den Mitgesang verweigern, weil Rap schon wieder out ist“. Auflockerung ins Programm brachten zudem ein Akrobatik-Aufritt sowie die Musik der Bigband.