Traditionsunternehmen aus Aubing steigt ein: Schuhhaus Huttenloher öffnet wieder

Von: Helga Zagermann

Sneaker im Schaufenster © Beispielfoto: imago

Im Juli öffnet das Schuhhaus Huttenloher an der Bahnhofstraße in Maisach wieder seine Türen: Josef und Evi Huttenloher haben zufällig doch noch einen Nachfolger für ihr Traditionsgeschäft gefunden.

Maisach – Der Laden wird an Andreas Dittrich von „Schuh Dittrich“ vermietet. Dessen Geschäft an der Altostraße in München-Aubing muss Anfang Juni schließen, weil das Gebäude abgerissen wird. Ab Juli will er dann laut Evi Huttenloher in Maisach Herren- und Damenschuhe sowie Reparatur anbieten. Ein Sortiment für Kinder gebe es leider nicht mehr.



Schuhhaus Huttenloher: Passt gut zusammen

Das Ehepaar Huttenloher ist erleichtert und glücklich: Es geht weiter in seinem Laden, der noch dazu von einer alteingesessenen Schuhmacherfamilie (seit 1921) übernommen wird. Das passe deshalb so gut, weil die Wurzeln des Schuhhauses Huttenloher sogar bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen. „Herr Dittrich will sogar unseren Namen übernehmen“, sagt Evi Huttenloher. Es bleibt also beim Schuhhaus Huttenloher, an dessen Eingangstür schon ein Plakat hängt: „Wiedereröffnung Anfang Juli – Inhaber Familie Dittrich“.

Der neue Besitzer habe viel Ahnung und kenne sich sehr gut mit „Bequemschuhen“ aus, sagt Evi Huttenloher. Nun müssten nur noch die vielen Kunden von früher auch bei der Familie Dittrich einkaufen.



Schuhhaus Huttenloher: Kontakt zufällig

Der Kontakt sei zufällig zustande gekommen, berichtet die 63-Jährige. Eine Kundin habe ihrem Mann erzählt, dass auch Dittrich „Bequemschuhe“ anbiete. Und so fuhr Josef Huttenloher nach Aubing, man tauschte sich aus, näherte sich an. Dittrich schaute sich die Räume in Maisach an und sagte zu.



Josef Huttenloher will seinen Orthopädie-Fachbetrieb weiterführen, mindestens bis Ende des Jahres. Er hatte seine Arbeit fortgesetzt, nachdem der Schuhladen Ende April geschlossen worden war.

