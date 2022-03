Aus für Maisacher Traditionsgeschäft - Generationen haben hier eingekauft

Sie machten das Schuhhaus über Maisach hinaus bekannt: Josef und Evi Huttenloher. © Weber

Generationen von Maisachern haben beim Huttenloher ihre Schuhe gekauft, reparieren oder sich orthopädische Einlagen machen lassen. Doch das ist bald vorbei. Das Schuhhaus, dessen Wurzeln bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen, schließt Mitte des Jahres. Es findet sich einfach kein Nachfolger.

Maisach – Ziemlich unscheinbar wirkt das graue Schriftstück, das im Schuhhaus Huttenloher hängt. Doch es ist das älteste erhaltene Dokument, das von der langen Geschichte der Familie Huttenloher und des Schuhmacherhandwerks in Maisach zeugt: ein Lehrbrief vom 12. Juli 1850. „Der Name Huttenloher war eigentlich schon immer mit der Schuhmacherei verbunden“, erzählt Josef Huttenloher (69), der mit seiner Frau Evi (63) das Schuhhaus mit Orthopädie an der Bahnhofstraße in den 1990er-Jahren von seinen Eltern übernommen hat. Doch die Tradition könnte mit den beiden nun zu Ende gehen. „Wir finden keinen Nachfolger.“

Bereits seit vier Jahren sucht das Ehepaar nach jemandem, der das Geschäft – vor allem die Orthopädie – weiterführen möchte. Die beiden Töchter haben beruflich andere Wege eingeschlagen. Ein Nachfolger fand sich nicht – trotz Annoncen bei Meisterschulen, bei der Innung und in Fachzeitschriften. „Die jungen Meister bleiben lieber in größeren Firmen“, erklärt Josef Huttenloher. „Und die kleineren Betriebe mit drei, vier Leuten sterben aus.“

So sah das Schuhhaus Huttenloher aus, bevor es in den 1990er-Jahren umgebaut worden ist. © tb

Die Entscheidung, das Schuhhaus zu schließen, fiel dem Ehepaar schwer. „Es tut uns in der Seele weh“, sagt Evi Huttenloher. „Aber irgendwann muss man aufhören.“ Sie hätten jetzt einfach das Alter dazu. Die Pandemie habe bei ihrer Entscheidung keine Rolle gespielt. „Durch die Orthopädie hat uns Corona nicht so viel ausgemacht“, sagt die 63-Jährige.

Anfang der 1970er-Jahre hat Josef Huttenloher angefangen, in diesem Bereich zu arbeiten, seit 1979 ist er Orthopädie-Schuhmachermeister. Sein Reich ist die Werkstatt hinter dem Verkaufsraum. Das von Evi Huttenloher ist der Schuhladen. „Das hat super gepasst“, erzählt Evi Huttenloher. „Ich habe die Schuhe verkauft, er hat sie hinten passend gemacht.“ Umgekehrt habe sie natürlich auch beraten können, welche Schuhe für welche Einlagen geeignet seien. „Und bei uns wird alles im Haus gemacht“, ergänzt ihr Mann.

Diese Hand-in-Hand-Zusammenarbeit haben nicht nur die Maisacher geschätzt. Die Kunden kamen auch aus anderen Orten. „Wir haben ganz viele Stammkunden“, berichtet Evi Huttenloher. „Die fragen sich natürlich, woher sie jetzt ihre Schuhe bekommen sollen.“

Etwas Hoffnung bleibt den Kunden. Denn sollte sich vielleicht doch noch jemand finden, der Schuhhaus und/oder die Orthopädie übernehmen möchte, würden die Huttenlohers anfangs unterstützend zur Seite stehen. Evi Huttenloher könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass in den Räumlichkeiten in Maisacher Bestlage eine Art Gesundheitszentrum entstehen könnte – mit Sanitätshaus, Podologen und Orthopäden. Sie ist überzeugt: „Der Bedarf wäre da.“

Zudem gibt es Überlegungen, ob Josef Huttenloher noch „a bissl“ in seiner orthopädischen Werkstatt weitermacht. Unklar ist aber, wie das dann konkret aussehen würde. Was auch immer passiert, der Räumungsverkauf beginnt auf jeden Fall Ende März.

Über 300 Jahre in Familienhand Die Geschichte der Familie Huttenloher als Schuhmacher von Maisach reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Die ersten Aufzeichungen beginnen 1674 mit der Hochzeit von Joseph Huttenloher. Seit 1716 bis 1930 ist der Name Huttenloher mit dem Haus Nummer 71 (an der heutigen Hauptstraße 4) verbunden.

1865 baute Valentin Huttenloher ein neues Haus an der Bahnhofstraße 14. An dieser Stelle befindet sich auch das heutige Schuhhaus.

Valentin Huttenloher war Schuhmacher wie sein Vater Joseph, der im Gewerbeverzeichnis von 1860 angeführt wird.

Seine Nachfahren – vier Josephs – blieben dem Handwerk treu. Im Laufe der Jahre kam zur Schuhmacherei ein Schuhgeschäft dazu, 1971 die Orthopädie. Laut Josef Huttenloher ist die Familie Huttenloher das am längsten bestehende Maisacher Geschlecht.

