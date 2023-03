Zugeparkte Straßen: Anwohner-Ausweise sollen das Problem lösen

Von: Eva Strauß

An beiden Seiten stehen die Autos in der Maisacher Straße, oft auch vor Einmündungsbereichen in andere Straßen und Einfahrten. Rettungsfahrzeuge kommen teilweise nicht mehr durch, ganz zu schweigen vom Gegenverkehr. © strauss

Zugeparkte Straßen werden in Gernlinden immer mehr zum Problem. Deshalb will die Gemeinde nun zu einer – wie Rathauschef Hans Seidl auf der Bürgerversammlung sagte – „radikalen Maßnahme“ greifen.

Gernlinden – Geplant sind Anwohnerparkausweise und kostenpflichtige Parkplätze – vorerst aber nur in der Maisacher Straße.

Geplant ist, dass alle Parkplätze auf der Maisacher Straße markiert werden, sodass es insgesamt weniger werden. Zehn bis 15 Prozent davon bleiben freie Stellplätze, die anderen sind für die Anwohner reserviert. Sprich: Die Anwohner bekommen einen Parkausweis, der kostenpflichtig ist. Dabei werde nicht jeder Parkplatz vor der Haustür sein können, erklärte Seidl auf Tagblatt-Nachfrage im Anschluss an die Versammlung. „Aber in der Nähe.“

Die freien Stellplätze sollen ebenfalls kostenpflichtig, die Parkdauer auf zwei Stunden begrenzt sein, so Seidl weiter. Da die Maisacher Straße einmal eine Durchgangsstraße war, wolle man dort anfangen – als Testballon sozusagen. Nach und nach soll das Konzept dann auf ganz Alt-Gernlinden ausgeweitet werden. „Denn die Leute werden auf die umliegenden Straßen ausweichen“, erläuterte der Rathauschef.

Wichtig dabei ist, dass das bisher lediglich Pläne der Verwaltung sind. Der Gemeinderat wird darüber erst in einer seiner nächsten Sitzungen beraten.

Wilde Parkerei auch in anderen Straßen

Dass Verkehr ein Thema in Gernlinden ist, zeigte sich auch bei den Fragen der Bürger. Ein Anwohner der Graf-Toerring-Straße klagte, dass dort die „Parkerei immer wilder“ werde, vor allem seitdem es die Fahrradstraße gebe. „Ich finde es furchtbar, dass da nichts geregelt wird.“ Seidl verwies auf die geplante Anwohnerparkzone in der Maisacher Straße und „dass wir da erst einmal anfangen wollen“.

Anwohner der Wettersteinstraße wollten wissen, was die Gemeinde gegen die vielen dort parkenden Wohnmobile unternehmen wolle. Eine mögliche Lösung skizzierte Patrick Ludwig von der Bauverwaltung im Rathaus: Die Plätze sollen verkleinert werden, sodass die Wohnmobile in die Straße hineinragen. Das mache es zum einen unattraktiv, dort zu parken. Zum anderen könne die Gemeinde dann eingreifen.

Auch die Frage nach einem extra Parkplatz für Wohnmobile kam auf. Seidl sagte dazu, es sei nicht Aufgabe einer Gemeinde, mit Steuermitteln einen solchen Platz zu schaffen. „Es gibt viele Abstellmöglichkeiten, die aber alle etwas kosten.“

Busverbindung nach Maisach

Den wohl jüngsten Besucher der Versammlung beschäftigte der Verkehr ebenfalls, genauer gesagt die Busverbindung nach Maisach. Der Realschüler wollte wissen, ob der Bus, der vom Strasserwinkel aus nach Maisach weiter fährt, nicht zuverlässiger kommen könne. „Es gibt zu wenig Fahrer“, erklärte Seidl. Vor allem im Winter sei es deshalb zu vielen Ausfällen gekommen.

Ein großes Projekt der kommenden Jahre ist die Erneuerung der Fußgängerbrücke über die Bahn. Ein Bürger fragte, wie der Zeitrahmen sei. Das komme darauf an, für welche Lösung man sich entscheide, so Seidl. Zur Wahl steht der Bau einer deutlich höheren Brücke oder eine Unterführung. Sollte Letztere realisiert werden, könne die alte Brücke noch ein dreiviertel Jahr stehen bleiben. Wenn eine Neue gebaut werde, müsse sie sofort abgerissen werden. Eine Behelfsbrücke oder andere Alternativen, um die Bahnlinie zu queren, würden geprüft werden. Generell geht der Bürgermeister davon aus, dass mit einem Baubeginn frühestens in vier Jahren gerechnet werden kann, zumal heuer Sanierungsmaßnahmen an der Brücke durchgeführt werden müssen.

Ein ganz anderes Thema beschäftigte eine Gernlindnerin. Sie wollte wieder ohne vorherige Terminvereinbarung ins Rathaus kommen dürfen – zumindest an einem Tag in der Woche.

Fehlende Turnhalle

Einen Vertreter des TSV Gernlinden trieb die Frage nach der fehlenden Turnhallenkapazität um. Der Verein sei innerhalb weniger Monate um 100 Mitglieder gewachsen. „Wir wissen nicht, wohin mit den Leuten“, sagte der Mann. Seidl bot ihm an, mit Vermietern von Gewerbeflächen zu reden, ob und wann etwas frei wird und zu welchem Preis. Eventuell gebe es auch eine Möglichkeit für den TSV, in der alten Druckerei gegenüber der Schule unterzukommen. Allerdings habe der Verein für Innovative Bildung auch schon Interesse angemeldet.

