Arbeiter rammen Pfosten in Wasser-Leitung: Bau-Panne sorgt für Leck

Maisach

Von Helga Zagermann schließen

Bei Bauarbeiten ist eine Hauptwasserleitung von Maisach beschädigt worden. Den Fall regeln nun Versicherungen und Juristen. Auf einem Großteil der Kosten von rund einer Million Euro wird Maisach wohl sitzen bleiben.

Maisach – Die Wasserabnehmer, also Bürger und Betriebe der Gemeinde, haben von der Sache nichts mitbekommen. Das Wasser kam weiter wie gewohnt beim Verbraucher an. Aber auf einem Feld zwischen den Bahngleisen, der Kreisstraße FFB 1 und der Straße Richtung Germerswang/Frauenberg standen kürzlich die Bauarbeiter im Wasser. Sie waren angerückt, um die Erweiterung des dortigen Solarfelds eine privaten Investors zu starten. Und sorgten für ein Leck.

Alter Plan

Das Problem: Die Baufirma hatte den Beginn der Arbeiten nicht wie vorgeschrieben im Rathaus angemeldet. Sonst wäre ein Verwaltungsmitarbeiter aufs Feld gekommen und hätte die Arbeiter eingewiesen. So aber orientierten sie sich nur am (alten und daher zu ungenauen) Bebauungsplan – Spartenpläne, wo genau Leitungen im Boden liegen, hatten sie nicht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Und sie achteten auch nicht darauf, dass im schon bestehenden Teil des Solarparks ein Korridor freigehalten ist: Und zwar genau über der Hauptwasserleitung, die unter dem Solarpark hindurchführt. Beim Bau damals galt die Vorgabe, dass links und rechts der Wasserleitungstrasse je 15 Meter frei bleiben müssen. Deshalb klafft dort ein große Lücke zwischen den Modulen. Dieser Korridor hätte bei der Erweiterung des Solarparks einfach fortgeführt werden müssen.

Pfosten reingerammt

So aber rammten die Arbeiter, wie jüngst in der Gemeinderatssitzung berichtet wurde, einen Befestigungspfosten ohne genauere Kenntnis des Untergrunds in den Boden – und trafen die Hauptwasserleitung. Wasser schoss nach oben.

Maisachs Wassermeister war zwar schnell zur Stelle und sperrte die Leitung oberhalb des Lecks ab. Bis dahin waren schon rund 1600 Kubikmeter Wasser verloren. Und es kam noch schlimmer: Die rund 60 Jahre alte Leitung hielt nach der Aufstauung dem Druck nicht mehr stand und platzte etwa 300 Meter weiter nördlich. Dort schoss ein regelrechter Geysir aus dem Boden.

Höhere Stromkosten

Die Leitung ist nun ab Frauenberg ganz abgesperrt. Das Wasser wird über einen anderen Ast zu den Verbrauchern befördert. Doch weil die Ersatzleitung einen geringeren Durchmesser hat, muss mehr gepumpt werden, was höhere Stromkosten verursacht.

Aufgrund ihres Alters soll der beschädigte Abschnitt der Hauptleitung nicht mehr in Betrieb genommen werden. Zumal mit Verunreinigungen zu rechnen ist.

Reparatur wär Unsinn

Wie Bauamtsleiterin Petra Endres dem Gemeinderat berichtete, mache eine Reparatur der alten Leitung keinen Sinn. Man müsse auf der bisherigen Trasse neben der alten Leitung eine neue verlegen, etwa drei Kilometer lang. Die Baukosten werden auf 800 000 bis 900 000 Euro geschätzt. Dazu kommen rund 100 000 Euro Planungskosten sowie die genannten Mehrkosten beim Stromverbrauch der Pumpen.

Bauen will man möglichst schnell. Dazu braucht es aber Genehmigungen von Bahn und Wasserwirtschaftsamt, dass die bisherige Trasse erneut genutzt werden darf. Zudem müssen sich Juristen und Vertreter von Versicherungen einigen, wer welchen Schaden übernimmt.

Der Investor des Solarfelds habe sich bei ersten Gesprächen „vernünftig gezeigt“, so Bürgermeister Hans Seidl im Gemeinderat. Aber das Unternehmen wird wohl nicht für eine drei Kilometer lange neue Leitung zahlen. Im Rathaus hofft man allerdings, dass man den Zeitwert der alten Leitung, die Planungs- und Verlegungskosten erstattet bekommt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.