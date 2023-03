Grünflächen, Bäume, erneuerbare Energien: Bausteine für eine nachhaltige Bauplanung

Von: Helga Zagermann

Das Maisacher Rathaus. © Peter Weber

Mehrfach hatte sich der Gemeinderat mit Bausteinen für eine nachhaltige Bauleitplanung beschäftigt. Nun verabschiedete das Gremium das umfangreiche Konzept.

Maisach – Es enthält Vorgaben zu den Schwerpunkten Klimaanpassung, Grünflächen/Bepflanzung, Versiegelung/wasserdurchlässige Beläge, Dach- und Fassadenbegrünung und erneuerbare Energien.

Die Bausteine, das betonte Bürgermeister Hans Seidl (CSU), gelten auf dem ganzen Gemeindegebiet im Innenbereich – nicht aber im Außenbereich. Ziel ist eine Gleichbehandlung bei Bauvorhaben. Das heißt, alle Bauwerber bekommen die Mindeststandards mitgeteilt, auch die Kommune muss sich bei ihren Projekten daran halten.

Eine Diskussion gab es im Gemeinderat noch über die vorzuschreibenden Baumgrößen. Zur Wahl standen die Stammumfänge von 18 bis 20 und 20 bis 25 Zentimetern. Für Privatgrundstücke legte der Gemeinderat den Stammumfang 18/20 fest, für Gewerbe- und Gemeinbedarfsflächen 20/25.

Matthias Weiss (Grüne) hatte Befürchtungen, dass größere Bäume nicht so gut anwachsen ohne Pflege des Bauhofs. Da dies auf gewerblichen Grundstücken nicht stattfinde, könne er sich dort eher kleinerer Bäume vorstellen. Bürgermeister Seidl antwortete ihm, dass man auch für Grundstücke von Gewerbetreibenden den Nachweis einer Anwachskontrolle vorschreibe. Und Planerin Marion Linke, mit der das Konzept erstellt worden war, sagte: „Warum wollen Sie rückwärts gehen und Ihre eigenen Standards unterschreiten?“ So blieb man bei Gewerbegrundstücken beim größeren Umfang, was Seidl so kommentierte: „Große Bauten brauchen große Bäume.“

Auf Anregung der Grünen gab es eine Ergänzung beim Thema Beleuchtung. Speziell ging es um Außenbeleuchtung, etwa an einem Sportplatz. Festgesetzt wurde, dass besondere Rücksicht zu nehmen ist auf „angrenzende schutzwürdige Bereiche“, etwa das FFH-Gebiet auf dem alten Flugplatz. Fixiert wurde zudem, dass im Einzelfall bei Außenbeleuchtung „strengere Regeln zu prüfen sind“.

